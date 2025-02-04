Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша хочет создать свою версию корейского танка К2 - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250204/tank-854668760.html
Польша хочет создать свою версию корейского танка К2
Польша хочет создать свою версию корейского танка К2 - 04.02.2025, ПРАЙМ
Польша хочет создать свою версию корейского танка К2
Польша намерена создать свою версию южнокорейского танка К2 и продавать другим странам Европы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:08+0300
2025-02-04T17:08+0300
вооружения
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 4 фев – ПРАЙМ. Польша намерена создать свою версию южнокорейского танка К2 и продавать другим странам Европы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после заседания правительства. "Мы заинтересованы в сотрудничестве с Южной Кореей. Мы заинтересованы в дальнейшей реализации соглашений о доставках и подписанием новых. Нам важна полонизация продукта (танка К2 - ред.). Я знаю, что полонизированной версией будут заинтересованы также другие европейские страны. Так что она должна быть создана", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что несмотря на политический кризис в Южной Корее, правительство этой страны намерено выполнять подписанные договоренности. "Сегодня самой большой трудностью является договоренность предприятий. Нет проблем с договоренностями правительств, несмотря даже на те турбулентности, которые наблюдаются в Южной Корее", - сказал министр. Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о закупке у Сеула 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ, самолетов и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. Второй контракт оценивается в 30 триллионов вон (около 22 миллиардов долларов) и предполагает создание локализованных моделей и организацию местного производства 820 единиц K-2 и 360 единиц K-9.
https://1prime.ru/20250204/polsha-854654968.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша
Вооружения, ПОЛЬША
17:08 04.02.2025
 
Польша хочет создать свою версию корейского танка К2

Косиняк-Камыш: Польша хочет создать свою версию корейского танка К2

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 4 фев – ПРАЙМ. Польша намерена создать свою версию южнокорейского танка К2 и продавать другим странам Европы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после заседания правительства.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Южной Кореей. Мы заинтересованы в дальнейшей реализации соглашений о доставках и подписанием новых. Нам важна полонизация продукта (танка К2 - ред.). Я знаю, что полонизированной версией будут заинтересованы также другие европейские страны. Так что она должна быть создана", - сказал Косиняк-Камыш.
Он отметил, что несмотря на политический кризис в Южной Корее, правительство этой страны намерено выполнять подписанные договоренности.
"Сегодня самой большой трудностью является договоренность предприятий. Нет проблем с договоренностями правительств, несмотря даже на те турбулентности, которые наблюдаются в Южной Корее", - сказал министр.
Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о закупке у Сеула 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ, самолетов и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. Второй контракт оценивается в 30 триллионов вон (около 22 миллиардов долларов) и предполагает создание локализованных моделей и организацию местного производства 820 единиц K-2 и 360 единиц K-9.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
"Трудно представить". В Польше высказались об отправке солдат на Украину
11:21
 
ВооруженияПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала