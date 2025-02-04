https://1prime.ru/20250204/tank-854668760.html

Польша хочет создать свою версию корейского танка К2

Польша хочет создать свою версию корейского танка К2 - 04.02.2025, ПРАЙМ

Польша хочет создать свою версию корейского танка К2

Польша намерена создать свою версию южнокорейского танка К2 и продавать другим странам Европы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T17:08+0300

2025-02-04T17:08+0300

2025-02-04T17:08+0300

вооружения

польша

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ВАРШАВА, 4 фев – ПРАЙМ. Польша намерена создать свою версию южнокорейского танка К2 и продавать другим странам Европы, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после заседания правительства. "Мы заинтересованы в сотрудничестве с Южной Кореей. Мы заинтересованы в дальнейшей реализации соглашений о доставках и подписанием новых. Нам важна полонизация продукта (танка К2 - ред.). Я знаю, что полонизированной версией будут заинтересованы также другие европейские страны. Так что она должна быть создана", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что несмотря на политический кризис в Южной Корее, правительство этой страны намерено выполнять подписанные договоренности. "Сегодня самой большой трудностью является договоренность предприятий. Нет проблем с договоренностями правительств, несмотря даже на те турбулентности, которые наблюдаются в Южной Корее", - сказал министр. Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение о закупке у Сеула 980 танков K-2 "Черная пантера", 648 самоходных артиллерийских установок K-9 "Тандер", 48 легких штурмовиков FA-50 "Боевой орел" и 288 ракетных систем залпового огня K-239 "Чхонму". Впоследствии стороны заключили первый твердый контракт на поставку 180 танков, 48 САУ, самолетов и РСЗО на общую сумму в 12,4 миллиарда долларов. Второй контракт оценивается в 30 триллионов вон (около 22 миллиардов долларов) и предполагает создание локализованных моделей и организацию местного производства 820 единиц K-2 и 360 единиц K-9.

https://1prime.ru/20250204/polsha-854654968.html

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польша