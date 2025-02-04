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Тарифы Трампа обойдутся домохозяйствам в 964 доллара в год

Тарифы Трампа обойдутся домохозяйствам в 964 доллара в год - 04.02.2025, ПРАЙМ

Тарифы Трампа обойдутся домохозяйствам в 964 доллара в год

Тарифы президента США Дональда Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год, следует из... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T03:15+0300

2025-02-04T03:15+0300

2025-02-04T03:15+0300

экономика

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Тарифы президента США Дональда Трампа, введенные против импорта из Канады и Китая, обойдутся американским домохозяйствам в 964 доллара в год, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Штаты с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года импортировали канадских товаров на 410,5 миллиарда долларов, из которых 124,5 миллиарда пришлось на энергоресурсы. Благодаря высокой доле топлива в ввозимой продукции импортеры должны будут заплатить пошлин на сумму около 84 миллиардов долларов. Китайских товаров Штаты за год импортировали на 435,5 миллиарда долларов - с этого объема компаниям нужно будет заплатить 43,6 миллиарда долларов дополнительно к действующим тарифам. В результате, в случае прямого переноса роста стоимости импорта в цены, ввозимая из этих двух стран продукция подорожает для 132,2 миллиона американских домохозяйств на 964 доллара в год. Если же брать в расчете на одного американца, то это обойдется в 374 доллара в год. Мексика, пошлины против которой были временно приостановлены, является крупнейшим источником импорта для США: за год американские компании ввезли мексиканских товаров на 503,2 миллиарда долларов. Если властям двух стран не удастся достигнуть соглашения, то бизнес должен будет заплатить пошлин почти на 126 миллиардов долларов при сохранении товарооборота неизменным, а стоимость первого этапа "торговой войны" для домохозяйств вырастет до 1 916 долларов.

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мировая экономика, сша, канада, китай, дональд трамп