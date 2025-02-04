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Все виды топлива подорожали на российской бирже

Все виды топлива подорожали на российской бирже - 04.02.2025, ПРАЙМ

Все виды топлива подорожали на российской бирже

Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла во вторник, следует из материалов торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T15:28+0300

2025-02-04T15:28+0300

2025-02-04T15:28+0300

энергетика

топливо

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла во вторник, следует из материалов торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожал на 1,69% по сравнению с понедельником - до 54 310 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 1,74% - до 56 388 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало сильнее остальных сортов - на 1,81%, до 56 260 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо выросла на 1,26%, до 56 700 рублей за тонну, на зимнее - на 1,08%, до 59 402 рублей. Мазут вырос в цене на 1,64%, до 31 861 рубля за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) увеличилась на 1,81% - до 19 055 рублей за тонну. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

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топливо