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В Турции назвали цель статьи WSJ о задержке средств для АЭС "Аккую" - 04.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/tramp-854661089.html
В Турции назвали цель статьи WSJ о задержке средств для АЭС "Аккую"
В Турции назвали цель статьи WSJ о задержке средств для АЭС "Аккую" - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Турции назвали цель статьи WSJ о задержке средств для АЭС "Аккую"
Опубликованная американской газетой Wall Street Journal статья о задержке средств, предназначенных для реализации проекта атомной электростанции "Аккую" в... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:29+0300
2025-02-04T14:29+0300
экономика
турция
сша
дональд трамп
аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 4 фев - ПРАЙМ. Опубликованная американской газетой Wall Street Journal статья о задержке средств, предназначенных для реализации проекта атомной электростанции "Аккую" в Турции, призвана оказать давление на президента США Дональда Трампа и Анкару, так как газету используют те, кто хочет испортить отношения Вашингтона с Анкарой, говорится в статье проправительственной турецкой газеты Hürriyet. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на разрешение ситуации с несправедливо задержанными под влиянием третьих сторон средств для реализации проекта АЭС "Аккую" в Турции, данные финансы использованы и используются для целей финансирования проекта, оплат подрядчикам, различных выплат, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе корпорации. Как пишет колумнистка Hürriyet Ханде Фырат, публикация WSJ именно сейчас не случайна. Особое внимание она обращает на слова американских авторов о том, что администрация Трампа сейчас должна принять решение по поводу замороженных средств, и делает вывод, что статья написана для того, чтобы надавить на Трампа. "Не секрет, что США не хотят превращения Турции в ядерную державу, известно, что они с самого начала выступали против проекта АЭС "Аккую". Поэтому эта статья призвана оказать давление как на Анкару, так и на Трампа", - отмечает Фырат. Как пишет Фырат со ссылкой на беседы с рядом турецких чиновников, на многочисленных встречах между турецкими и американскими чиновниками такие безосновательные утверждения ни разу не обсуждались, теперь же эту тему пытаются навязать, используя WSJ. По ее словам, статья WSJ "заказана" рядом американских чиновников, стремящихся "мутить воду" и давить на Трампа. "Газета стала "щипцами" бюрократической олигархии, стремящейся усложнить работу Трампу и испортить отношения новой администрации с Турцией", - отмечает Фырат. Турецкое издание подчеркивает, что заморозка средств является политизированным шагом администрации Байдена и не имеет никаких законных оснований, так как соглашение о строительстве АЭС было подписано еще в 2010 году. Газета Wall Street Journal сообщила 2 февраля, что часть средств, которые Россия выделила Турции на строительство АЭС "Аккую" в 2022 году, якобы предназначались для создания в Турции "офшорного долларового резерва", с помощью которого некоторые российские фирмы могли бы получать от АЭС деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat. По данным газеты, российская сторона пыталась перевести пять миллиардов долларов в Турцию через банки JPMorgan и Citi, однако JPMorgan заморозил один из переводов в размере двух миллиардов долларов. По данным издания, минюст США рассматривал возможность арестовать средства, но не стал этого делать, опасаясь, что такой шаг сильно навредит дипломатическим отношениям США с Турцией. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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турция, сша, дональд трамп, аэс "аккую"
Экономика, ТУРЦИЯ, США, Дональд Трамп, АЭС "Аккую"
14:29 04.02.2025
 
В Турции назвали цель статьи WSJ о задержке средств для АЭС "Аккую"

Hürriyet: новость о задержке средств для АЭС "Аккую" призвана надавить на Трампа

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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СТАМБУЛ, 4 фев - ПРАЙМ. Опубликованная американской газетой Wall Street Journal статья о задержке средств, предназначенных для реализации проекта атомной электростанции "Аккую" в Турции, призвана оказать давление на президента США Дональда Трампа и Анкару, так как газету используют те, кто хочет испортить отношения Вашингтона с Анкарой, говорится в статье проправительственной турецкой газеты Hürriyet.
Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на разрешение ситуации с несправедливо задержанными под влиянием третьих сторон средств для реализации проекта АЭС "Аккую" в Турции, данные финансы использованы и используются для целей финансирования проекта, оплат подрядчикам, различных выплат, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Как пишет колумнистка Hürriyet Ханде Фырат, публикация WSJ именно сейчас не случайна. Особое внимание она обращает на слова американских авторов о том, что администрация Трампа сейчас должна принять решение по поводу замороженных средств, и делает вывод, что статья написана для того, чтобы надавить на Трампа.
"Не секрет, что США не хотят превращения Турции в ядерную державу, известно, что они с самого начала выступали против проекта АЭС "Аккую". Поэтому эта статья призвана оказать давление как на Анкару, так и на Трампа", - отмечает Фырат.
Как пишет Фырат со ссылкой на беседы с рядом турецких чиновников, на многочисленных встречах между турецкими и американскими чиновниками такие безосновательные утверждения ни разу не обсуждались, теперь же эту тему пытаются навязать, используя WSJ. По ее словам, статья WSJ "заказана" рядом американских чиновников, стремящихся "мутить воду" и давить на Трампа.
"Газета стала "щипцами" бюрократической олигархии, стремящейся усложнить работу Трампу и испортить отношения новой администрации с Турцией", - отмечает Фырат.
Турецкое издание подчеркивает, что заморозка средств является политизированным шагом администрации Байдена и не имеет никаких законных оснований, так как соглашение о строительстве АЭС было подписано еще в 2010 году.
Газета Wall Street Journal сообщила 2 февраля, что часть средств, которые Россия выделила Турции на строительство АЭС "Аккую" в 2022 году, якобы предназначались для создания в Турции "офшорного долларового резерва", с помощью которого некоторые российские фирмы могли бы получать от АЭС деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat. По данным газеты, российская сторона пыталась перевести пять миллиардов долларов в Турцию через банки JPMorgan и Citi, однако JPMorgan заморозил один из переводов в размере двух миллиардов долларов. По данным издания, минюст США рассматривал возможность арестовать средства, но не стал этого делать, опасаясь, что такой шаг сильно навредит дипломатическим отношениям США с Турцией.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
WSJ: Байден заблокировал изъятие средств России на АЭС "Аккую"
Вчера, 07:40
 
ЭкономикаТУРЦИЯСШАДональд ТрампАЭС "Аккую"
 
 
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