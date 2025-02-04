https://1prime.ru/20250204/tramp-854669092.html

Эксперт раскрыл, зачем Трампу природные ресурсы Украины

Эксперт раскрыл, зачем Трампу природные ресурсы Украины - 04.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, зачем Трампу природные ресурсы Украины

Желание президента США Дональда Трампа победить в торговой войне с Китаем требует ресурсной базы, что объясняет намерения получать редкоземельные металлы из... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T17:21+0300

2025-02-04T17:21+0300

2025-02-04T17:21+0300

экономика

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Желание президента США Дональда Трампа победить в торговой войне с Китаем требует ресурсной базы, что объясняет намерения получать редкоземельные металлы из Украины, а также споры вокруг Гренландии и Арктики, прокомментировал РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. В понедельник Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Основной глобальной целью Трампа сейчас является победа в торговой войне с Китаем, которая уже разгорается в разных экономических плоскостях и требует колоссальной ресурсной, материальной и кадровой базы. Это и объясняет горячие споры вокруг присоединения Гренландии, претензии на Арктику и желание получить контроль над месторождениями на Украине", - объяснил Новик. Он отметил, что Трамп ведет последовательную и прагматичную политику президента-экономиста. Поэтому его попытки нивелировать расходы США на Украине за счет совместного использования ресурсов страны выглядят вполне логично. "Речь идет в первую очередь о металлах - уран, титан, литий и так далее", - отметил Новик. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Экс-президент Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. В феврале этого года Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ответ на решение США министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Кроме того, в начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.

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сша, украина, дональд трамп