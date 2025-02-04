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Треть россиян потратила в январе больше денег, чем планировала

Треть россиян потратила в январе больше денег, чем планировала - 04.02.2025, ПРАЙМ

Треть россиян потратила в январе больше денег, чем планировала

Треть россиян потратила в январе 2025 года больше денег, чем планировала, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года их доля сократилась на 14... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T04:00+0300

2025-02-04T04:00+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Треть россиян потратила в январе 2025 года больше денег, чем планировала, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года их доля сократилась на 14 процентных пунктов, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "33% опрошенных россиян признались, что потратили в январе больше денег, чем планировали.., в то же время 48% отметили, что траты соответствовали плановым, а 19% опрошенных рассказали, что потратили даже меньше, чем планировали… Примечательно, что в 2024 году респондентов, превысивших планируемые траты после новогодних праздников, было значительно больше – 47%, в то время как тех, кто уложился в планируемые траты – всего 19%", - говорится в исследовании на основе опроса 2,5 тысячи пользователей сервиса в возрасте от 18 до 55 лет. При этом аналитики финансового маркетплейса отметили, что те, кто письменно составлял план расходов на месяц, в 88% случаев укладывались в него. "При этом те, кто прописывал план в бумажном ежедневнике, в 84% случаев тратили меньше, чем планировали", - подчеркивается в материале. Из тех россиян, которые вышли за планируемый бюджет, 28% потратили более чем вдвое больше по сравнению с намеченными планами. Траты 37% превысили 30% от запланированной изначально суммы, 19% потратили на 10-20% больше, чем хотели, а 16% превысили месячный бюджет менее чем на 10%. Россияне, превысившие планируемые траты в январе, в 35% случаев прибегали к кредитным продуктам, 21% брал деньги со сберегательных счетов, 30% занимали у родственников, а 14% не прибегали ни к каким дополнительным источникам средств. Оказалось, что чаще всего в январе превышали траты женщины в возрасте от 25 до 30 лет; а тратили не более запланированного, в основном, мужчины старше 45 лет; экономили и тратили меньше, чем планировали, женщины старше 50 лет. В прошлом году чаще всего выходили за запланированные суммы мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, а реже всего – мужчины старше 50 лет. Среди причин, повлекших за собой непредвиденные траты в январе, россияне чаще всего называли незапланированный отпуск, спонтанные покупки бытовой техники или внеплановое лечение.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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