Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250204/tsb-854655529.html
ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях
ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях - 04.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях
Банк России в последнее время отмечает всплеск мифов о цифровом рубле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T11:41+0300
2025-02-04T11:41+0300
банк россии
цифровой рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/35/841293568_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8aefbbebe6dd21fc5cbb738c2494d272.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России в последнее время отмечает всплеск мифов о цифровом рубле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. "В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации – рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях", - отметили в пресс-службе. Как правило, рассказали в ЦБ, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты различными выдержками якобы из законов или нормативных актов, которые не имеют никакого отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста. Например, один из мифов, который не соответствует действительности, - отказ от наличных денег из-за цифрового рубля и в последующем якобы принудительный перевод всех граждан на цифровые рубли, отметили в ЦБ. "Цифровые рубли выпускаются именно в дополнение к наличным и безналичным средствам. Выбор – открывать счет цифрового рубля, пользоваться ими или нет – только за человеком", - подчеркнул регулятор. "Мы рекомендуем пользоваться достоверными источниками информации, не доверять непроверенной информации. Вся актуальная информация размещена на нашем сайте в специальном разделе, посвященном проекту - Цифровой рубль | Банк России (cbr.ru). Со своей стороны мы проводим активную работу по разъяснению свойств, преимуществ цифрового рубля, отвечаем на злободневные вопросы, в том числе и по поводу мифов", - добавили в Банке России. Ранее во вторник ЦБ в ответах на вопросы на своем сайте разъяснил, что счет цифрового рубля автоматически открываться не будет – это может сделать только сам человек. Если он посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать такой счет. Никаких специальных заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями подавать не нужно.
https://1prime.ru/20250128/rubl-854502866.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/35/841293568_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb4b38ad98b6413374ce7e739af30764.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цифровой рубль
Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
11:41 04.02.2025
 
ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях

Банк России отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России в последнее время отмечает всплеск мифов о цифровом рубле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации – рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях", - отметили в пресс-службе.
Как правило, рассказали в ЦБ, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты различными выдержками якобы из законов или нормативных актов, которые не имеют никакого отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста.
Например, один из мифов, который не соответствует действительности, - отказ от наличных денег из-за цифрового рубля и в последующем якобы принудительный перевод всех граждан на цифровые рубли, отметили в ЦБ. "Цифровые рубли выпускаются именно в дополнение к наличным и безналичным средствам. Выбор – открывать счет цифрового рубля, пользоваться ими или нет – только за человеком", - подчеркнул регулятор.
"Мы рекомендуем пользоваться достоверными источниками информации, не доверять непроверенной информации. Вся актуальная информация размещена на нашем сайте в специальном разделе, посвященном проекту - Цифровой рубль | Банк России (cbr.ru). Со своей стороны мы проводим активную работу по разъяснению свойств, преимуществ цифрового рубля, отвечаем на злободневные вопросы, в том числе и по поводу мифов", - добавили в Банке России.
Ранее во вторник ЦБ в ответах на вопросы на своем сайте разъяснил, что счет цифрового рубля автоматически открываться не будет – это может сделать только сам человек. Если он посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать такой счет. Никаких специальных заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями подавать не нужно.
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Дерипаска призвал форсировать развитие цифрового рубля
28 января, 17:27
 
Банк РоссииЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала