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ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях

ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях - 04.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетях

Банк России в последнее время отмечает всплеск мифов о цифровом рубле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T11:41+0300

2025-02-04T11:41+0300

2025-02-04T11:41+0300

банк россии

цифровой рубль

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Банк России в последнее время отмечает всплеск мифов о цифровом рубле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. "В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации – рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях", - отметили в пресс-службе. Как правило, рассказали в ЦБ, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты различными выдержками якобы из законов или нормативных актов, которые не имеют никакого отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста. Например, один из мифов, который не соответствует действительности, - отказ от наличных денег из-за цифрового рубля и в последующем якобы принудительный перевод всех граждан на цифровые рубли, отметили в ЦБ. "Цифровые рубли выпускаются именно в дополнение к наличным и безналичным средствам. Выбор – открывать счет цифрового рубля, пользоваться ими или нет – только за человеком", - подчеркнул регулятор. "Мы рекомендуем пользоваться достоверными источниками информации, не доверять непроверенной информации. Вся актуальная информация размещена на нашем сайте в специальном разделе, посвященном проекту - Цифровой рубль | Банк России (cbr.ru). Со своей стороны мы проводим активную работу по разъяснению свойств, преимуществ цифрового рубля, отвечаем на злободневные вопросы, в том числе и по поводу мифов", - добавили в Банке России. Ранее во вторник ЦБ в ответах на вопросы на своем сайте разъяснил, что счет цифрового рубля автоматически открываться не будет – это может сделать только сам человек. Если он посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать такой счет. Никаких специальных заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями подавать не нужно.

https://1prime.ru/20250128/rubl-854502866.html

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цифровой рубль