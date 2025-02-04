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Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию - 04.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию
Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию - 04.02.2025, ПРАЙМ
Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию
Торговые сети в РФ получили заявки от молочных компаний на повышение закупочных цен на молочную продукцию, часть этих заявок до сих пор рассматривается, а... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:22+0300
2025-02-04T12:22+0300
экономика
бизнес
акорт
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Торговые сети в РФ получили заявки от молочных компаний на повышение закупочных цен на молочную продукцию, часть этих заявок до сих пор рассматривается, а подорожание товаров на полке будет плавным, так как розничные цены растут медленнее закупочных, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Торговые сети получали уведомления о повышении цен. Заявки о повышении тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности, часть из них еще находится на рассмотрении. Ритейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промо акций и отсрочках в принятии. Вдобавок розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными", - рассказал он. Так, по его словам, торговые сети - члены АКОРТ удерживают минимальные наценки от 5% до 10% на более чем 500 социально значимых молочных продуктов, например на сметану, творог, кефир и ряженку. Также, как заявил он, сейчас в магазинах литр питьевого молока "первой цены" стоит около 72 рублей, что на 27% ниже средних цен по стране. "Служба на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Необоснованное повышение цен является основанием для применения мер антимонопольного реагирования", - прокомментировала РИА Новости Федеральная антимонопольная служба России. Кроме того, сейчас ведомство проводит проверки производителей молочной продукции на предмет наличия антиконкурентных соглашений. Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о росте цен на продукцию. Поставщики при этом заявляют об увеличении затрат на производство. "Корректировка цен на молочные продукты - следствие накопленного роста себестоимости производства и переработки молока", - заявили РИА Новости в пресс-службе "Союзмолока". Основными причинами там называют подорожание энергоресурсов, общую инфляцию, а также повышение стоимости оплаты труда наемного персонала. По предварительным оценкам, в ноябре 2024 года рост себестоимости сырого молока в годовом выражении составил 9%, готовой молочной продукции - в среднем около 22%, отметили в союзе. Также, по словам источника РИА Новости на молочном рынке, с начала 2025 года продолжился рост себестоимости молочной продукции по всей производящей цепочке. Одной из основных причин он называет двухкратный рост финансовых расходов по ранее выданным инвестиционным кредитам.
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бизнес, акорт
Экономика, Бизнес, АКОРТ
12:22 04.02.2025
 
Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию

АКОРТ: торговые сети России уведомили о росте цен на молочную продукцию

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПитьевой йогурт
Питьевой йогурт - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Торговые сети в РФ получили заявки от молочных компаний на повышение закупочных цен на молочную продукцию, часть этих заявок до сих пор рассматривается, а подорожание товаров на полке будет плавным, так как розничные цены растут медленнее закупочных, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"Торговые сети получали уведомления о повышении цен. Заявки о повышении тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности, часть из них еще находится на рассмотрении. Ритейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промо акций и отсрочках в принятии. Вдобавок розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными", - рассказал он.
Так, по его словам, торговые сети - члены АКОРТ удерживают минимальные наценки от 5% до 10% на более чем 500 социально значимых молочных продуктов, например на сметану, творог, кефир и ряженку. Также, как заявил он, сейчас в магазинах литр питьевого молока "первой цены" стоит около 72 рублей, что на 27% ниже средних цен по стране.
"Служба на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Необоснованное повышение цен является основанием для применения мер антимонопольного реагирования", - прокомментировала РИА Новости Федеральная антимонопольная служба России. Кроме того, сейчас ведомство проводит проверки производителей молочной продукции на предмет наличия антиконкурентных соглашений. Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о росте цен на продукцию.
Поставщики при этом заявляют об увеличении затрат на производство. "Корректировка цен на молочные продукты - следствие накопленного роста себестоимости производства и переработки молока", - заявили РИА Новости в пресс-службе "Союзмолока". Основными причинами там называют подорожание энергоресурсов, общую инфляцию, а также повышение стоимости оплаты труда наемного персонала. По предварительным оценкам, в ноябре 2024 года рост себестоимости сырого молока в годовом выражении составил 9%, готовой молочной продукции - в среднем около 22%, отметили в союзе.
Также, по словам источника РИА Новости на молочном рынке, с начала 2025 года продолжился рост себестоимости молочной продукции по всей производящей цепочке. Одной из основных причин он называет двухкратный рост финансовых расходов по ранее выданным инвестиционным кредитам.
Дмитрий Патрушев
Патрушев оценил рост производства сырого молока в России
22 января, 10:53
 
ЭкономикаБизнесАКОРТ
 
 
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