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Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию
Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию - 04.02.2025, ПРАЙМ
Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию
Торговые сети в РФ получили заявки от молочных компаний на повышение закупочных цен на молочную продукцию, часть этих заявок до сих пор рассматривается, а... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:22+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Торговые сети в РФ получили заявки от молочных компаний на повышение закупочных цен на молочную продукцию, часть этих заявок до сих пор рассматривается, а подорожание товаров на полке будет плавным, так как розничные цены растут медленнее закупочных, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. "Торговые сети получали уведомления о повышении цен. Заявки о повышении тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности, часть из них еще находится на рассмотрении. Ритейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промо акций и отсрочках в принятии. Вдобавок розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными", - рассказал он. Так, по его словам, торговые сети - члены АКОРТ удерживают минимальные наценки от 5% до 10% на более чем 500 социально значимых молочных продуктов, например на сметану, творог, кефир и ряженку. Также, как заявил он, сейчас в магазинах литр питьевого молока "первой цены" стоит около 72 рублей, что на 27% ниже средних цен по стране. "Служба на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Необоснованное повышение цен является основанием для применения мер антимонопольного реагирования", - прокомментировала РИА Новости Федеральная антимонопольная служба России. Кроме того, сейчас ведомство проводит проверки производителей молочной продукции на предмет наличия антиконкурентных соглашений. Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о росте цен на продукцию. Поставщики при этом заявляют об увеличении затрат на производство. "Корректировка цен на молочные продукты - следствие накопленного роста себестоимости производства и переработки молока", - заявили РИА Новости в пресс-службе "Союзмолока". Основными причинами там называют подорожание энергоресурсов, общую инфляцию, а также повышение стоимости оплаты труда наемного персонала. По предварительным оценкам, в ноябре 2024 года рост себестоимости сырого молока в годовом выражении составил 9%, готовой молочной продукции - в среднем около 22%, отметили в союзе. Также, по словам источника РИА Новости на молочном рынке, с начала 2025 года продолжился рост себестоимости молочной продукции по всей производящей цепочке. Одной из основных причин он называет двухкратный рост финансовых расходов по ранее выданным инвестиционным кредитам.
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бизнес, акорт
Торговые сети получили уведомление о росте цен на молочную продукцию
АКОРТ: торговые сети России уведомили о росте цен на молочную продукцию
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Торговые сети в РФ получили заявки от молочных компаний на повышение закупочных цен на молочную продукцию, часть этих заявок до сих пор рассматривается, а подорожание товаров на полке будет плавным, так как розничные цены растут медленнее закупочных, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"Торговые сети получали уведомления о повышении цен. Заявки о повышении тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности, часть из них еще находится на рассмотрении. Ритейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промо акций и отсрочках в принятии. Вдобавок розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными", - рассказал он.
Так, по его словам, торговые сети - члены АКОРТ удерживают минимальные наценки от 5% до 10% на более чем 500 социально значимых молочных продуктов, например на сметану, творог, кефир и ряженку. Также, как заявил он, сейчас в магазинах литр питьевого молока "первой цены" стоит около 72 рублей, что на 27% ниже средних цен по стране.
"Служба на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Необоснованное повышение цен является основанием для применения мер антимонопольного реагирования", - прокомментировала РИА Новости Федеральная антимонопольная служба России. Кроме того, сейчас ведомство проводит проверки производителей молочной продукции на предмет наличия антиконкурентных соглашений. Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о росте цен на продукцию.
Поставщики при этом заявляют об увеличении затрат на производство. "Корректировка цен на молочные продукты - следствие накопленного роста себестоимости производства и переработки молока", - заявили РИА Новости в пресс-службе "Союзмолока". Основными причинами там называют подорожание энергоресурсов, общую инфляцию, а также повышение стоимости оплаты труда наемного персонала. По предварительным оценкам, в ноябре 2024 года рост себестоимости сырого молока в годовом выражении составил 9%, готовой молочной продукции - в среднем около 22%, отметили в союзе.
Также, по словам источника РИА Новости на молочном рынке, с начала 2025 года продолжился рост себестоимости молочной продукции по всей производящей цепочке. Одной из основных причин он называет двухкратный рост финансовых расходов по ранее выданным инвестиционным кредитам.
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