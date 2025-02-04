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В РСТ отметили рост продажи туров по России и за рубеж
В РСТ отметили рост продажи туров по России и за рубеж - 04.02.2025, ПРАЙМ
В РСТ отметили рост продажи туров по России и за рубеж
Спрос на путешествия на 23 февраля и 8 марта вырос, несмотря на отсутствие дополнительных выходных в эти даты, как обычно, сообщили журналистам в пресс-службе... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T14:41+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Спрос на путешествия на 23 февраля и 8 марта вырос, несмотря на отсутствие дополнительных выходных в эти даты, как обычно, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Туркомпании отмечают заметное увеличение продаж туров за рубеж и по России с середины февраля по середину марта. Рост достигает по разным данным 7-20%, несмотря на то, что в этом году на 23 февраля и 8 марта не будет дополнительных дней отдыха", - говорится в сообщении. "Спрос на заезды с 21 по 23 февраля на 7,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. По заездам на 7-9 марта спрос выше на 19,5%. В десятке лидеров - Таиланд, ОАЭ, Египет, Россия, Шри-Ланка, Турция, Китай, Вьетнам, Куба, Индия", - приводятся в релизе данные руководителя PR группы компаний "Слетать.ру" Анжелики Михновец. Что же касается внутренних пакетных направлений на 23 февраля, то в первой пятёрке популярности Михновец назвала Краснодарский край с долей 25%, Кемеровскую область (15,6%), Карачаево-Черкесию (9,4%), Кавминводы и Московскую область (по 6,2%), рассказали в РСТ. На 8 марта в лидерах идут Краснодарский край (40,9%), Кавминводы, Курганская область, Санкт-Петербург с долей по 7,6% и Крым (6%), добавили там. Также, по данным "Слетать.ру", средние цены на даты вокруг 23 февраля больше всего выросли для Шри-Ланки - на 22,9%, до 164,4 тысячи рублей, и Египта - на 12,2% до 163 тысяч, чуть отстает Таиланд с 161 тысячей, но тут рост всего 4,7%, отметили в релизе. На 8 марта наиболее заметен рост для Турции - на 29,6%, до 130,4 тысячи, рублей, и Египта - на 21,2%, до 185 тысяч, заключили в РСТ.
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россия, рст, туризм
Экономика, РОССИЯ, РСТ, Туризм
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Спрос на путешествия на 23 февраля и 8 марта вырос, несмотря на отсутствие дополнительных выходных в эти даты, как обычно, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Туркомпании отмечают заметное увеличение продаж туров за рубеж и по России с середины февраля по середину марта. Рост достигает по разным данным 7-20%, несмотря на то, что в этом году на 23 февраля и 8 марта не будет дополнительных дней отдыха", - говорится в сообщении.
"Спрос на заезды с 21 по 23 февраля на 7,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. По заездам на 7-9 марта спрос выше на 19,5%. В десятке лидеров - Таиланд, ОАЭ, Египет, Россия, Шри-Ланка, Турция, Китай, Вьетнам, Куба, Индия", - приводятся в релизе данные руководителя PR группы компаний "Слетать.ру" Анжелики Михновец.
Что же касается внутренних пакетных направлений на 23 февраля, то в первой пятёрке популярности Михновец назвала Краснодарский край с долей 25%, Кемеровскую область (15,6%), Карачаево-Черкесию (9,4%), Кавминводы и Московскую область (по 6,2%), рассказали в РСТ.
На 8 марта в лидерах идут Краснодарский край (40,9%), Кавминводы, Курганская область, Санкт-Петербург с долей по 7,6% и Крым (6%), добавили там.
Также, по данным "Слетать.ру", средние цены на даты вокруг 23 февраля больше всего выросли для Шри-Ланки - на 22,9%, до 164,4 тысячи рублей, и Египта - на 12,2% до 163 тысяч, чуть отстает Таиланд с 161 тысячей, но тут рост всего 4,7%, отметили в релизе. На 8 марта наиболее заметен рост для Турции - на 29,6%, до 130,4 тысячи, рублей, и Египта - на 21,2%, до 185 тысяч, заключили в РСТ.
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