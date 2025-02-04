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В Турции рассказали о давлении США на компании, торгующие с Россией

В Турции рассказали о давлении США на компании, торгующие с Россией - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Турции рассказали о давлении США на компании, торгующие с Россией

США используют свой контроль над мировой финансовой системой, чтобы оказать давление на турецкие компании, торгующие с Россией, пишет во вторник турецкая газета | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T13:27+0300

2025-02-04T13:27+0300

2025-02-04T13:27+0300

экономика

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АНКАРА, 4 фев – ПРАЙМ. США используют свой контроль над мировой финансовой системой, чтобы оказать давление на турецкие компании, торгующие с Россией, пишет во вторник турецкая газета Aydınlık на фоне блокирования Вашингтоном платежей для строительства АЭС "Аккую" в Турции. Газета Wall Street Journal сообщила в воскресенье, что часть средств, которые Россия выделила Турции на строительство АЭС "Аккую" в 2022 году, якобы предназначались для создания в Турции "офшорного долларового резерва", с помощью которого некоторые российские фирмы могли бы получать от АЭС деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat. По данным газеты, российская сторона пыталась перевести пять миллиардов долларов в Турцию через банки JPMorgan и Citi, однако JPMorgan заморозил один из переводов в размере двух миллиардов долларов. По данным издания, минюст США рассматривал возможность арестовать средства, но не стал этого делать, опасаясь, что такой шаг сильно навредит дипломатическим отношениям США с Турцией. В администрации президента Турции назвали данные публикации дезинформацией и отказались от комментариев. "Хотя Турция не является участником санкций против России, в прошлом она уже сталкивалась с подобными попытками вмешательства. США использовали свой контроль над мировой финансовой системой, чтобы оказать давление на турецкие компании, торгующие с Россией. Aydınlık рассказывал, что сотрудники посольства США в Турции посещали турецкие компании и финансовые учреждения и угрожали им прекратить торговлю с Россией. Во время визитов к турецким бизнесменам американские чиновники спрашивали: "Мы обнаружили, что вы ведете торговлю и денежные переводы с Россией. Почему вы ведете бизнес с Россией?" и предупреждали, что они могут попасть в санкционный список", - пишет издание. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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сша, турция