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Заморозка помощи США лишила средств организации культуры и СМИ на Украине

Заморозка помощи США лишила средств организации культуры и СМИ на Украине - 04.02.2025, ПРАЙМ

Заморозка помощи США лишила средств организации культуры и СМИ на Украине

Более 100 организаций в сфере культуры и СМИ на Украине остались без ресурсов после заморозки американской помощи, пишет испанская газета Pais. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T10:42+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Более 100 организаций в сфере культуры и СМИ на Украине остались без ресурсов после заморозки американской помощи, пишет испанская газета Pais. Ранее директор института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи, заявила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования. "Две сферы, в которых заморозка (американской помощи - ред.) ощущается наиболее остро - это культурное производство и СМИ. Более ста организаций в этих секторах остались без ресурсов", - пишет издание. Как отмечает Pais, большинство независимых СМИ на Украине получали финансирование от Агентства по международному развитию (USAID). Особенно серьезно заморозка американского финансирования ударила по СМИ, занимающимся журналистскими расследованиями, в том числе случаями с коррупцией - агентству журналистских расследований Slidstvo.info и проекту Bihus.info. По данным издания, в обоих случаях финансирование со стороны США составило более 80%.

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