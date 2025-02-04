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Депутат Госдумы раскритиковал готовность Украины отдать США ресурсы - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Депутат Госдумы раскритиковал готовность Украины отдать США ресурсы
Депутат Госдумы раскритиковал готовность Украины отдать США ресурсы - 04.02.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы раскритиковал готовность Украины отдать США ресурсы
Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал готовность Украины отдать США редкоземельные металлы окончательным отказом от суверенитета и субъектности. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:02+0300
2025-02-04T16:02+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал готовность Украины отдать США редкоземельные металлы окончательным отказом от суверенитета и субъектности. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь. Обосновано это было тем, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Как заявлял Трамп ранее, США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Желание украинских властей потакать любым желаниям из Вашингтона выглядит как окончательный отказ от суверенитета и субъектности", - прокомментировал ситуацию Нестеренко агентству РИА Новости. По словам депутата украинские власти не учитывают два важных момента, соглашаясь предоставить металлы в обмен на помощь. Во-первых, отметил Нестеренко, Киев не учитывает, что большая часть редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Во-вторых, планы по поставкам оружия лишь создадут дополнительные преграды для переговоров. при этом не повлияв на достижение целей СВО, заключил Нестеренко.
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украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, металлы
Политика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, металлы
16:02 04.02.2025
 
Депутат Госдумы раскритиковал готовность Украины отдать США ресурсы

Нестеренко: готовность Украины потакать США сравнимо с отказом от суверенитета

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал готовность Украины отдать США редкоземельные металлы окончательным отказом от суверенитета и субъектности.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь. Обосновано это было тем, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Как заявлял Трамп ранее, США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
"Желание украинских властей потакать любым желаниям из Вашингтона выглядит как окончательный отказ от суверенитета и субъектности", - прокомментировал ситуацию Нестеренко агентству РИА Новости.
По словам депутата украинские власти не учитывают два важных момента, соглашаясь предоставить металлы в обмен на помощь. Во-первых, отметил Нестеренко, Киев не учитывает, что большая часть редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Во-вторых, планы по поставкам оружия лишь создадут дополнительные преграды для переговоров. при этом не повлияв на достижение целей СВО, заключил Нестеренко.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
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ПолитикаУКРАИНАСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд Трампметаллы
 
 
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