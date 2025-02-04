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Депутат Госдумы раскритиковал готовность Украины отдать США ресурсы

Депутат Госдумы раскритиковал готовность Украины отдать США ресурсы - 04.02.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы раскритиковал готовность Украины отдать США ресурсы

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал готовность Украины отдать США редкоземельные металлы окончательным отказом от суверенитета и субъектности. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T16:02+0300

2025-02-04T16:02+0300

2025-02-04T16:02+0300

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал готовность Украины отдать США редкоземельные металлы окончательным отказом от суверенитета и субъектности. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь. Обосновано это было тем, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Как заявлял Трамп ранее, США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Желание украинских властей потакать любым желаниям из Вашингтона выглядит как окончательный отказ от суверенитета и субъектности", - прокомментировал ситуацию Нестеренко агентству РИА Новости. По словам депутата украинские власти не учитывают два важных момента, соглашаясь предоставить металлы в обмен на помощь. Во-первых, отметил Нестеренко, Киев не учитывает, что большая часть редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Во-вторых, планы по поставкам оружия лишь создадут дополнительные преграды для переговоров. при этом не повлияв на достижение целей СВО, заключил Нестеренко.

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украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, металлы