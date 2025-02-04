https://1prime.ru/20250204/ukraina-854667863.html
СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины
СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины - 04.02.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины
Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором министерства цифровой трансформации Украины, говорится в материале издания Forbes. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:53+0300
2025-02-04T16:53+0300
2025-02-04T16:53+0300
политика
украина
сша
usaid
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором министерства цифровой трансформации Украины, говорится в материале издания Forbes."USAID было основным донором минцифры, но теперь помощь под вопросом", - сказано в публикации.Министерству цифровой трансформации Украины, которое ранее получало значительную финансовую поддержку от USAID, теперь придется искать новый источник финансирования, что означает приостановку проектов на как минимум три месяца.По данным Forbes, на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах Минцифры Украины достигла 64%.Президент США Дональд Трамп назначил Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, которое в последнее время стало критика от Илона Маска в социальных сетях. Администрация Трампа также отправила в отпуск около 60 сотрудников USAID после приостановки оказания помощи другим странам.
https://1prime.ru/20250204/usaid-854666532.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, usaid, forbes
Политика, УКРАИНА, США, USAID, Forbes
СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины
Forbes: минцифры Украины придется искать источник дохода после закрытия USAID
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором министерства цифровой трансформации Украины, говорится в материале издания Forbes.
"USAID было основным донором минцифры, но теперь помощь под вопросом", - сказано в публикации.
Министерству цифровой трансформации Украины, которое ранее получало значительную финансовую поддержку от USAID, теперь придется искать новый источник финансирования, что означает приостановку проектов на как минимум три месяца.
По данным Forbes, на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах Минцифры Украины достигла 64%.
Президент США Дональд Трамп назначил Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, которое в последнее время стало критика от Илона Маска в социальных сетях. Администрация Трампа также отправила в отпуск около 60 сотрудников USAID после приостановки оказания помощи другим странам.
"Считают Россию врагом". В Совфеде высказались об остановке работы USAID