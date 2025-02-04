https://1prime.ru/20250204/ukraina-854667863.html

СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины

СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины - 04.02.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины

Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором министерства цифровой трансформации Украины, говорится в материале издания Forbes. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T16:53+0300

2025-02-04T16:53+0300

2025-02-04T16:53+0300

политика

украина

сша

usaid

forbes

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором министерства цифровой трансформации Украины, говорится в материале издания Forbes."USAID было основным донором минцифры, но теперь помощь под вопросом", - сказано в публикации.Министерству цифровой трансформации Украины, которое ранее получало значительную финансовую поддержку от USAID, теперь придется искать новый источник финансирования, что означает приостановку проектов на как минимум три месяца.По данным Forbes, на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах Минцифры Украины достигла 64%.Президент США Дональд Трамп назначил Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, которое в последнее время стало критика от Илона Маска в социальных сетях. Администрация Трампа также отправила в отпуск около 60 сотрудников USAID после приостановки оказания помощи другим странам.

https://1prime.ru/20250204/usaid-854666532.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, usaid, forbes