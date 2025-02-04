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СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины - 04.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины
СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины - 04.02.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины
Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором министерства цифровой трансформации Украины, говорится в материале издания Forbes. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:53+0300
2025-02-04T16:53+0300
политика
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором министерства цифровой трансформации Украины, говорится в материале издания Forbes."USAID было основным донором минцифры, но теперь помощь под вопросом", - сказано в публикации.Министерству цифровой трансформации Украины, которое ранее получало значительную финансовую поддержку от USAID, теперь придется искать новый источник финансирования, что означает приостановку проектов на как минимум три месяца.По данным Forbes, на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах Минцифры Украины достигла 64%.Президент США Дональд Трамп назначил Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, которое в последнее время стало критика от Илона Маска в социальных сетях. Администрация Трампа также отправила в отпуск около 60 сотрудников USAID после приостановки оказания помощи другим странам.
https://1prime.ru/20250204/usaid-854666532.html
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украина, сша, usaid, forbes
Политика, УКРАИНА, США, USAID, Forbes
16:53 04.02.2025
 
СМИ назвали USAID основным донором минцифры Украины

Forbes: минцифры Украины придется искать источник дохода после закрытия USAID

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором министерства цифровой трансформации Украины, говорится в материале издания Forbes.
"USAID было основным донором минцифры, но теперь помощь под вопросом", - сказано в публикации.
Министерству цифровой трансформации Украины, которое ранее получало значительную финансовую поддержку от USAID, теперь придется искать новый источник финансирования, что означает приостановку проектов на как минимум три месяца.
По данным Forbes, на 2023 год доля финансирования USAID в девяти проектах Минцифры Украины достигла 64%.
Президент США Дональд Трамп назначил Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, которое в последнее время стало критика от Илона Маска в социальных сетях. Администрация Трампа также отправила в отпуск около 60 сотрудников USAID после приостановки оказания помощи другим странам.
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ПолитикаУКРАИНАСШАUSAIDForbes
 
 
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