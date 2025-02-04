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Украина готова подписать соглашения с США по поставкам металлов, пишут СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Украина готова подписать соглашения с США по поставкам металлов, пишут СМИ
Украина готова подписать соглашения с США по поставкам металлов, пишут СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
Украина готова подписать соглашения с США по поставкам металлов, пишут СМИ
Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:27+0300
2025-02-04T17:27+0300
политика
украина
киев
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Как заявлял президент США Донльд Трамп ранее, США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов. В обмен США готовы предоставить Украине финансовую и военную помощь.По данным газеты, украинские чиновники считают хорошей новостью интерес Трампа к ресурсам Украины."(Украинские власти) готовы подписать документы о совместных соглашениях (с США - ред.)... Наличие у США стратегического интереса на Украине - это ключевой компонент нашей безопасности в будущем", - приводит газета слова высокопоставленного украинского чиновника. Трамп, возможно, будет более мотивирован помочь Украине с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов России, считает должностное лицо. Как отмечает WP, Трамп, вероятно, будет особенно заинтересован в запасах лития на Украине.Тем не менее, украинский чиновник отметил, что на данный момент неясно, каким объемом ресурсов располагает Украина, поскольку данные в этой области устарели, и необходимо провести новые исследования в будущем.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что слова Трампа о редкоземельных металлах Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не выражением готовности Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе. Лучше вообще отказаться от поддержки Киева и тем самым способствовать завершению конфликта, отметил он.
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украина, киев, сша, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп
17:27 04.02.2025
 
Украина готова подписать соглашения с США по поставкам металлов, пишут СМИ

WP: Украина согласна поставлять металлы в обмен на помощь со стороны США

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Как заявлял президент США Донльд Трамп ранее, США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов. В обмен США готовы предоставить Украине финансовую и военную помощь.
По данным газеты, украинские чиновники считают хорошей новостью интерес Трампа к ресурсам Украины.
"(Украинские власти) готовы подписать документы о совместных соглашениях (с США - ред.)... Наличие у США стратегического интереса на Украине - это ключевой компонент нашей безопасности в будущем", - приводит газета слова высокопоставленного украинского чиновника.
Трамп, возможно, будет более мотивирован помочь Украине с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов России, считает должностное лицо.
Как отмечает WP, Трамп, вероятно, будет особенно заинтересован в запасах лития на Украине.
Тем не менее, украинский чиновник отметил, что на данный момент неясно, каким объемом ресурсов располагает Украина, поскольку данные в этой области устарели, и необходимо провести новые исследования в будущем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что слова Трампа о редкоземельных металлах Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не выражением готовности Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе. Лучше вообще отказаться от поддержки Киева и тем самым способствовать завершению конфликта, отметил он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
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16:53
 
ПолитикаУКРАИНАКиевСШАДональд Трамп
 
 
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