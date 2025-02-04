https://1prime.ru/20250204/ukraina-854669392.html

Украина готова подписать соглашения с США по поставкам металлов, пишут СМИ

Украина готова подписать соглашения с США по поставкам металлов, пишут СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ

Украина готова подписать соглашения с США по поставкам металлов, пишут СМИ

Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T17:27+0300

2025-02-04T17:27+0300

2025-02-04T17:27+0300

политика

украина

киев

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Как заявлял президент США Донльд Трамп ранее, США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов. В обмен США готовы предоставить Украине финансовую и военную помощь.По данным газеты, украинские чиновники считают хорошей новостью интерес Трампа к ресурсам Украины."(Украинские власти) готовы подписать документы о совместных соглашениях (с США - ред.)... Наличие у США стратегического интереса на Украине - это ключевой компонент нашей безопасности в будущем", - приводит газета слова высокопоставленного украинского чиновника. Трамп, возможно, будет более мотивирован помочь Украине с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов России, считает должностное лицо. Как отмечает WP, Трамп, вероятно, будет особенно заинтересован в запасах лития на Украине.Тем не менее, украинский чиновник отметил, что на данный момент неясно, каким объемом ресурсов располагает Украина, поскольку данные в этой области устарели, и необходимо провести новые исследования в будущем.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что слова Трампа о редкоземельных металлах Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не выражением готовности Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе. Лучше вообще отказаться от поддержки Киева и тем самым способствовать завершению конфликта, отметил он.

https://1prime.ru/20250204/ukraina-854667863.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, дональд трамп