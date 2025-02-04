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Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США
Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США - 04.02.2025, ПРАЙМ
Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США
Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, ее слова | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:28+0300
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2025-02-04T17:28+0300
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, ее слова приводит телеканал "Общественное"."С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", - отметила дипломат.По словам Маркаровой, в прошлом Киев настаивал на проведении выборов только после завершения конфликта, когда этот вопрос стоял на повестке в 2023-2024 годах.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, выборы в 2024 году были отменены. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что парламент и спикер Рады являются единственной легитимной властью на Украине, и отметил, что для легитимного выбора президента необходимо отменить закон о военном положении.
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украина, сша, выборы
Политика, УКРАИНА, США, Выборы
Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США
Посол Украины: Киев готов обсуждать с США возможность проведения выборов
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, ее слова приводит телеканал "Общественное".
"С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", - отметила дипломат.
По словам Маркаровой, в прошлом Киев настаивал на проведении выборов только после завершения конфликта, когда этот вопрос стоял на повестке в 2023-2024 годах.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, выборы в 2024 году были отменены. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что парламент и спикер Рады являются единственной легитимной властью на Украине, и отметил, что для легитимного выбора президента необходимо отменить закон о военном положении.
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