https://1prime.ru/20250204/ukraina-854669539.html

Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США

Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США - 04.02.2025, ПРАЙМ

Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США

Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, ее слова | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T17:28+0300

2025-02-04T17:28+0300

2025-02-04T17:28+0300

политика

украина

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выборы

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, ее слова приводит телеканал "Общественное"."С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", - отметила дипломат.По словам Маркаровой, в прошлом Киев настаивал на проведении выборов только после завершения конфликта, когда этот вопрос стоял на повестке в 2023-2024 годах.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, выборы в 2024 году были отменены. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что парламент и спикер Рады являются единственной легитимной властью на Украине, и отметил, что для легитимного выбора президента необходимо отменить закон о военном положении.

https://1prime.ru/20250204/zelenskiy-854655255.html

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украина, сша, выборы