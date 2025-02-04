https://1prime.ru/20250204/usaid-854664786.html

USAID скрывали преступления Киева с помощью "независимых" СМИ

USAID скрывали преступления Киева с помощью "независимых" СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ

USAID скрывали преступления Киева с помощью "независимых" СМИ

Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T15:51+0300

2025-02-04T15:51+0300

2025-02-04T15:51+0300

донбасс

сша

дональд трамп

usaid

денис пушилин

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/53/757285317_0:8:721:413_1920x0_80_0_0_adaac2d3193ef052025892eb70f61683.jpg

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин продемонстрировал табличку USAID, которая была снята со стены в освобожденном Курахово. По его словам, USAID - это не просто американское агентство по международному развитию, а по факту – "организатор и спонсор проамериканских переворотов во всем мире". "Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово "развитие" хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID все делало наоборот – разваливало, в том числе и страны, создавая разветвленные сети "независимых" СМИ и соцмедиа с четкими инструкциями по манипулированию общественным сознанием", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он также отметил, что существуют многочисленные свидетельства давления агентства USAID на независимые СМИ. Таким образом агентство пыталось утаить не освещать преступления ВФУ в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области. Глава ДНР напомнил и о данных, которые обнародовал новый руководитель минздрава США Роберт Кеннеди. Согласно этим данным, США через агентство USAID потратили на украинский переворот 2014 года 5 миллиардов долларов. Как отметил Пушилин, ранее на обвинения в адрес USAID закрывали глаза, и только недавно новое американское руководство раскрыло правду о реальной деятельности USAID и дало этой деятельности адекватную оценку. "Остальным, в том числе и на Украине, стоит вспомнить, что все тайное когда-нибудь становится явным", - резюмировал Пушилин.Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://1prime.ru/20250204/zakharova-854657056.html

донбасс

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, сша, дональд трамп, usaid, денис пушилин