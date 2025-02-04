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USAID скрывали преступления Киева с помощью "независимых" СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
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USAID скрывали преступления Киева с помощью "независимых" СМИ
USAID скрывали преступления Киева с помощью "независимых" СМИ - 04.02.2025, ПРАЙМ
USAID скрывали преступления Киева с помощью "независимых" СМИ
Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:51+0300
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донбасс
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дональд трамп
usaid
денис пушилин
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин продемонстрировал табличку USAID, которая была снята со стены в освобожденном Курахово. По его словам, USAID - это не просто американское агентство по международному развитию, а по факту – "организатор и спонсор проамериканских переворотов во всем мире". "Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово "развитие" хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID все делало наоборот – разваливало, в том числе и страны, создавая разветвленные сети "независимых" СМИ и соцмедиа с четкими инструкциями по манипулированию общественным сознанием", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он также отметил, что существуют многочисленные свидетельства давления агентства USAID на независимые СМИ. Таким образом агентство пыталось утаить не освещать преступления ВФУ в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области. Глава ДНР напомнил и о данных, которые обнародовал новый руководитель минздрава США Роберт Кеннеди. Согласно этим данным, США через агентство USAID потратили на украинский переворот 2014 года 5 миллиардов долларов. Как отметил Пушилин, ранее на обвинения в адрес USAID закрывали глаза, и только недавно новое американское руководство раскрыло правду о реальной деятельности USAID и дало этой деятельности адекватную оценку. "Остальным, в том числе и на Украине, стоит вспомнить, что все тайное когда-нибудь становится явным", - резюмировал Пушилин.Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
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донбасс, сша, дональд трамп, usaid, денис пушилин
ДОНБАСС, США, Дональд Трамп, USAID, Денис Пушилин
15:51 04.02.2025
 
USAID скрывали преступления Киева с помощью "независимых" СМИ

Глава ДНР: USAID заставляли "независимые" СМИ замалчивать преступления Киева

USAID больше не будет работать в РФ
USAID больше не будет работать в РФ
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Агентство по международному развитию (USAID) оказывало давление на "независимые" СМИ с целью заставить их не освещать преступления военных формирований Киева в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин продемонстрировал табличку USAID, которая была снята со стены в освобожденном Курахово. По его словам, USAID - это не просто американское агентство по международному развитию, а по факту – "организатор и спонсор проамериканских переворотов во всем мире".
"Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово "развитие" хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID все делало наоборот – разваливало, в том числе и страны, создавая разветвленные сети "независимых" СМИ и соцмедиа с четкими инструкциями по манипулированию общественным сознанием", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он также отметил, что существуют многочисленные свидетельства давления агентства USAID на независимые СМИ. Таким образом агентство пыталось утаить не освещать преступления ВФУ в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области.
Глава ДНР напомнил и о данных, которые обнародовал новый руководитель минздрава США Роберт Кеннеди. Согласно этим данным, США через агентство USAID потратили на украинский переворот 2014 года 5 миллиардов долларов.
Как отметил Пушилин, ранее на обвинения в адрес USAID закрывали глаза, и только недавно новое американское руководство раскрыло правду о реальной деятельности USAID и дало этой деятельности адекватную оценку.
"Остальным, в том числе и на Украине, стоит вспомнить, что все тайное когда-нибудь становится явным", - резюмировал Пушилин.
Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
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12:28
 
ДОНБАСССШАДональд ТрампUSAIDДенис Пушилин
 
 
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