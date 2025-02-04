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"Считают Россию врагом". В Совфеде высказались об остановке работы USAID - 04.02.2025, ПРАЙМ
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"Считают Россию врагом". В Совфеде высказались об остановке работы USAID
"Считают Россию врагом". В Совфеде высказались об остановке работы USAID - 04.02.2025, ПРАЙМ
"Считают Россию врагом". В Совфеде высказались об остановке работы USAID
Несмотря на приостановку работы американского Агентства по международному развитию (USAID), США по-прежнему считают Россию своим врагом. Об этом заявил первый... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T16:17+0300
2025-02-04T16:19+0300
россия
сша
usaid
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Несмотря на приостановку работы американского Агентства по международному развитию (USAID), США по-прежнему считают Россию своим врагом. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев."Но надо помнить, что США напрямую объявили себя нашим врагом, а ждать милости от врага нам, конечно же, не стоит. Безусловно, USAID закрывают не только из-за личных пожеланий Трампа, эта структура за полвека себя неоднократно скомпрометировала, запачкалась, как говорится, руки по локоть в крови", - отметил Бондарев. Ранее президент Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио временным руководителем USAID, и тот уведомил Конгресс о пересмотре объема иностранной помощи. СМИ также сообщили о том, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 сотрудников USAID после приостановки оказания помощи другим странам.
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россия, сша, usaid
РОССИЯ, США, USAID
16:17 04.02.2025 (обновлено: 16:19 04.02.2025)
 
"Считают Россию врагом". В Совфеде высказались об остановке работы USAID

Сенатор Бондарев о USAID: США по-прежнему считают Россию своим врагом

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Несмотря на приостановку работы американского Агентства по международному развитию (USAID), США по-прежнему считают Россию своим врагом. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.
"Но надо помнить, что США напрямую объявили себя нашим врагом, а ждать милости от врага нам, конечно же, не стоит. Безусловно, USAID закрывают не только из-за личных пожеланий Трампа, эта структура за полвека себя неоднократно скомпрометировала, запачкалась, как говорится, руки по локоть в крови", - отметил Бондарев.
Ранее президент Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио временным руководителем USAID, и тот уведомил Конгресс о пересмотре объема иностранной помощи. СМИ также сообщили о том, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 сотрудников USAID после приостановки оказания помощи другим странам.
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РОССИЯСШАUSAID
 
 
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