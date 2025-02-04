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УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу
УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу - 04.02.2025, ПРАЙМ
УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией об атаке дрона Вооруженных Сил Украины на школьный автобус в Запорожской области... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T17:05+0300
2025-02-04T17:05+0300
2025-02-04T17:05+0300
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ЖЕНЕВА, 4 фев - ПРАЙМ. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией об атаке дрона Вооруженных Сил Украины на школьный автобус в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел."Мы внимательно следим за сообщениями о нападении на школьный автобус в одном из населенных пунктов Васильевского района в Запорожской области, который оккупирован РФ", - отметила она.Ранее сообщалось, украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
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общество , оон, всу
Политика, Общество , ООН, ВСУ
УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу
УВКПЧ ООН заявило, что следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу
ЖЕНЕВА, 4 фев - ПРАЙМ. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией об атаке дрона Вооруженных Сил Украины на школьный автобус в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
"Мы внимательно следим за сообщениями о нападении на школьный автобус в одном из населенных пунктов Васильевского района в Запорожской области, который оккупирован РФ", - отметила она.
Ранее сообщалось, украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом против детей