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УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу

УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу - 04.02.2025, ПРАЙМ

УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией об атаке дрона Вооруженных Сил Украины на школьный автобус в Запорожской области... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T17:05+0300

2025-02-04T17:05+0300

2025-02-04T17:05+0300

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ЖЕНЕВА, 4 фев - ПРАЙМ. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией об атаке дрона Вооруженных Сил Украины на школьный автобус в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел."Мы внимательно следим за сообщениями о нападении на школьный автобус в одном из населенных пунктов Васильевского района в Запорожской области, который оккупирован РФ", - отметила она.Ранее сообщалось, украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. В результате инцидента серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

https://1prime.ru/20250204/balitskiy-854654489.html

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