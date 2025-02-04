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"ВодоходЪ" может построить электросудно для работы на малых реках

"ВодоходЪ" может построить электросудно для работы на малых реках - 04.02.2025, ПРАЙМ

"ВодоходЪ" может построить электросудно для работы на малых реках

Круизная компания "ВодоходЪ" прорабатывает возможность строительства электросудна с малой осадкой для работы на мелководных реках, рассказали РИА Новости в... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T01:30+0300

2025-02-04T01:30+0300

2025-02-04T01:30+0300

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Круизная компания "ВодоходЪ" прорабатывает возможность строительства электросудна с малой осадкой для работы на мелководных реках, рассказали РИА Новости в компании. "ВодоходЪ" прорабатывает возможность строительства судна на электрическом ходу с малой осадкой для работы на мелководных реках, таких как Ока, Москва-река, река Белая в Башкирии, река Волхов, Кама (Соликамс и севернее), река Вятка (до Кирова). Это позволит предложить нашим постоянным клиентам новые пункты для посещения: Великий Новгород, Муром, Касимов, Рязань, Дубна, Павлово и другие", - отметили в компании. В "Водоходе" отметили, что малые реки составляют сегодня больше половины внутренних водных путей в России. Однако степень транспортного освоения их пока невелика. Среди основных особенностей эксплуатации малых рек в компании называют ограниченные габариты судового хода, ограниченный период навигации, необорудованные берега.

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"ока"

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бизнес, россия, москва, "ока", башкирия, водоходъ