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ВТБ с 4 февраля снизил ставки по вкладам

ВТБ с 4 февраля снизил ставки по вкладам - 04.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ с 4 февраля снизил ставки по вкладам

ВТБ с 4 февраля снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на 6 месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых, следует из информации на сайте... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T13:50+0300

2025-02-04T13:50+0300

2025-02-04T13:50+0300

втб

финансы

банки

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. ВТБ с 4 февраля снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на 6 месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации. "ВТБ-Вклад в рублях. Обновленный вклад на ваших условиях с возможностью получить надбавку. Ставка - до 22,6% годовых", - указано на сайте. Теперь, согласно обновленным с 4 февраля условиям вклада, максимальная ставка 22,6% доступна новым клиентам и для "новых денег" при размещении средств на 6 месяцев без пополнения и снятия, независимо от суммы. При выплате процентов в конце срока и размещении средств без пополнения и снятия на сумму от 10 тысяч до 15 миллионов рублей на 3 месяца ставка снизилась на 0,6 процентного пункта - до 21,9%, а на 6 месяцев - повысилась на 0,1 процентного пункта, до 22,6%. А для сумм от 15 миллионов рублей при размещении на срок 3 и 6 месяцев ставка снизилась с 23% до 21,9 и 22,6% соответственно. При размещении средств на 12 месяцев ставка для всех сумм осталась без изменений – 22% при выплате процентов в конце срока.

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втб, финансы, банки