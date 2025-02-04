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"Ближе к верхней границе прогноза". В ЦБ оценили рост ВВП России

"Ближе к верхней границе прогноза". В ЦБ оценили рост ВВП России - 04.02.2025, ПРАЙМ

"Ближе к верхней границе прогноза". В ЦБ оценили рост ВВП России

Рост ВВП России в 2024 году сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5–4,0%, говорится в бюллетене департамента исследований и... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T18:53+0300

2025-02-04T18:53+0300

2025-02-04T18:53+0300

экономика

оценка

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2024 году сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5–4,0%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "В целом рост ВВП в 2024 г. сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5 – 4,0%", - говорится в материале. Министерство экономического развития ранее прогнозировало рост экономики РФ в 2024 году на уровне 3,9%. По оценкам аналитиков ЦБ, в целом сезонно сглаженный рост ВВП в четвертом квартале ускорился относительно третьего квартала, что могло быть частично вызвано активизацией бюджетных расходов. "Статистика Росстата и динамика различных оперативных и опросных индикаторов указывают на неравномерную динамику экономической активности в IV квартале: замедление в начале квартала сменилось ускорением в дальнейшем. Так, в ноябре выпуск базовых отраслей вырос на 0,5% м/м SA после околонулевой динамики в октябре", - указывается в бюллетене. Также аналитики ЦБ отметили, что судя по оперативным и опросным показателям, российская экономика получила новый импульс роста в конце года. Это произошло на фоне ускорения роста бюджетных расходов и расширения дефицита бюджета. В результате потребительский спрос остался высоким, несмотря на замедление розничного кредитования и высокую норму сбережений, а потребительские цены продолжали быстро расти. "Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени и соблюдение утвержденных параметров бюджета на 2025–2027 гг", - добавили аналитики.

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