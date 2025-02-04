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ВЦИОМ сделал прогноз по президентским выборам в Абхазии
ВЦИОМ сделал прогноз по президентским выборам в Абхазии - 04.02.2025, ПРАЙМ
ВЦИОМ сделал прогноз по президентским выборам в Абхазии
На президентских выборах в Абхазии за кандидата Бадру Гунбу могут проголосовать 42,3% избирателей. Результаты электорального расчета ВЦИОМ указывают на его... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T21:46+0300
2025-02-04T21:46+0300
2025-02-04T21:55+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. На президентских выборах в Абхазии за кандидата Бадру Гунбу могут проголосовать 42,3% избирателей. Результаты электорального расчета ВЦИОМ указывают на его лидерство.Досрочные президентские выборы в Абхазии намечены на 15 февраля. Согласно законодательству республики, сегодня - последний день, когда социологи имеют право на публикацию результатов опросов.Как свидетельствуют электоральные расчеты результатов голосования на президентских выборах Абхазии, которые опубликованы на сайте ВЦИОМ, Гунба может набрать 42,3% голосов. При этом 27,3% избирателей, по расчетам ВЦИОМ могут отдать голоса за кандидата Адгура Ардзинбу. Вероятная явка на выборах, по расчетам ВЦИОМ, составляет 65%. Базой для электорального расчета ВЦИОМ стали результаты телефонного опроса, который был проведен 18-21 января нынешнего года среди 1634 жителей республики в возрасте старше 18 лет.
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вциом, выборы, абхазия
Политика, ВЦИОМ, Выборы, АБХАЗИЯ
ВЦИОМ сделал прогноз по президентским выборам в Абхазии
– расчет: Гунба может набрать 42,3% голосов на президентских выборах в Абхазии
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. На президентских выборах в Абхазии за кандидата Бадру Гунбу могут проголосовать 42,3% избирателей. Результаты электорального расчета ВЦИОМ указывают на его лидерство.
Досрочные президентские выборы в Абхазии намечены на 15 февраля. Согласно законодательству республики, сегодня - последний день, когда социологи имеют право на публикацию результатов опросов.
Как свидетельствуют электоральные расчеты результатов голосования на президентских выборах Абхазии, которые опубликованы на сайте ВЦИОМ, Гунба может набрать 42,3% голосов. При этом 27,3% избирателей, по расчетам ВЦИОМ могут отдать голоса за кандидата Адгура Ардзинбу.
Вероятная явка на выборах, по расчетам ВЦИОМ, составляет 65%.
Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию
Базой для электорального расчета ВЦИОМ стали результаты телефонного опроса, который был проведен 18-21 января нынешнего года среди 1634 жителей республики в возрасте старше 18 лет.