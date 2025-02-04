Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250204/wildberries-854654157.html
В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках
В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках - 04.02.2025, ПРАЙМ
В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках
Wildberries в тестовом режиме запустила бронирование всех видов лекарств в аптеках с возможностью самовывоза, сообщается в релизе объединенной компании... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T10:57+0300
2025-02-04T11:01+0300
wildberries
москва
лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустила бронирование всех видов лекарств в аптеках с возможностью самовывоза, сообщается в релизе объединенной компании Wildberries &amp; Russ. "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries &amp; Russ) запускает в тестовом режиме бронирование лекарств с помощью Click&amp;Collect — сервиса самовывоза из торговых точек", - написано в релизе. Сообщается, что сервис уже доступен в мобильном приложении маркетплейса на платформах iOS и Android. С помощью нового сервиса клиент сможет заказать через онлайн-платформу различные виды лекарств, после чего забрать заказ в удобное время в любой из ближайших аптек-партнеров.Компания также объяснила схему работы сервиса. На платформу добавят новую категорию товаров - рецептурные лекарства, а Wildberries будет выступать онлайн-витриной, с помощью которой клиент сможет забронировать необходимый товар. Дистрибьютор берет на себя хранение, сборку, а также доставку заказа в партнерскую аптеку, где и производится оплата товаров, сообщает компания.В компании предупредили, что на начальном этапе возможность бронировать лекарства появится только в некоторых районах Москвы. Позднее сервис станет общедоступным по всей России.Первой аптекой-партнером на момент тестового запуска станет интернет-аптека POLZAru, уточнили в релизе. Аптека входит в группу компаний фармацевтического дистрибьютора ФК Пульс и осуществляет доставку лекарств в каждую аптеку по всей России.
https://1prime.ru/20250203/poshliny-854629256.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, москва, лекарства
Wildberries, МОСКВА, лекарства
10:57 04.02.2025 (обновлено: 11:01 04.02.2025)
 
В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках

Wildberries в тестовом режиме запустила бронирование лекарств в аптеках

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустила бронирование всех видов лекарств в аптеках с возможностью самовывоза, сообщается в релизе объединенной компании Wildberries & Russ.
"Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в тестовом режиме бронирование лекарств с помощью Click&Collect — сервиса самовывоза из торговых точек", - написано в релизе. Сообщается, что сервис уже доступен в мобильном приложении маркетплейса на платформах iOS и Android. С помощью нового сервиса клиент сможет заказать через онлайн-платформу различные виды лекарств, после чего забрать заказ в удобное время в любой из ближайших аптек-партнеров.
Компания также объяснила схему работы сервиса. На платформу добавят новую категорию товаров - рецептурные лекарства, а Wildberries будет выступать онлайн-витриной, с помощью которой клиент сможет забронировать необходимый товар. Дистрибьютор берет на себя хранение, сборку, а также доставку заказа в партнерскую аптеку, где и производится оплата товаров, сообщает компания.
В компании предупредили, что на начальном этапе возможность бронировать лекарства появится только в некоторых районах Москвы. Позднее сервис станет общедоступным по всей России.
Первой аптекой-партнером на момент тестового запуска станет интернет-аптека POLZAru, уточнили в релизе. Аптека входит в группу компаний фармацевтического дистрибьютора ФК Пульс и осуществляет доставку лекарств в каждую аптеку по всей России.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Сервис оплаты таможенных пошлин появился на Wildberries
Вчера, 12:07
 
WildberriesМОСКВАлекарства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала