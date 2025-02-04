https://1prime.ru/20250204/wildberries-854654157.html

В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках

В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках - 04.02.2025, ПРАЙМ

В Wildberries стало возможно забронировать лекарства в аптеках

Wildberries в тестовом режиме запустила бронирование всех видов лекарств в аптеках с возможностью самовывоза, сообщается в релизе объединенной компании... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T10:57+0300

2025-02-04T10:57+0300

2025-02-04T11:01+0300

wildberries

москва

лекарства

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запустила бронирование всех видов лекарств в аптеках с возможностью самовывоза, сообщается в релизе объединенной компании Wildberries & Russ. "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в тестовом режиме бронирование лекарств с помощью Click&Collect — сервиса самовывоза из торговых точек", - написано в релизе. Сообщается, что сервис уже доступен в мобильном приложении маркетплейса на платформах iOS и Android. С помощью нового сервиса клиент сможет заказать через онлайн-платформу различные виды лекарств, после чего забрать заказ в удобное время в любой из ближайших аптек-партнеров.Компания также объяснила схему работы сервиса. На платформу добавят новую категорию товаров - рецептурные лекарства, а Wildberries будет выступать онлайн-витриной, с помощью которой клиент сможет забронировать необходимый товар. Дистрибьютор берет на себя хранение, сборку, а также доставку заказа в партнерскую аптеку, где и производится оплата товаров, сообщает компания.В компании предупредили, что на начальном этапе возможность бронировать лекарства появится только в некоторых районах Москвы. Позднее сервис станет общедоступным по всей России.Первой аптекой-партнером на момент тестового запуска станет интернет-аптека POLZAru, уточнили в релизе. Аптека входит в группу компаний фармацевтического дистрибьютора ФК Пульс и осуществляет доставку лекарств в каждую аптеку по всей России.

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