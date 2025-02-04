https://1prime.ru/20250204/zakharova-854657056.html

Захарова напомнила, из-за чего USAID был закрыт в России

Захарова напомнила, из-за чего USAID был закрыт в России - 04.02.2025, ПРАЙМ

Захарова напомнила, из-за чего USAID был закрыт в России

Агентство международного развития (USAID) было закрыто в России из-за его активной поддержки ЛГБТ*-идеологии, заявила официальный представитель МИД России Мария | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T12:28+0300

2025-02-04T12:28+0300

2025-02-04T12:35+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Агентство международного развития (USAID) было закрыто в России из-за его активной поддержки ЛГБТ*-идеологии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Ещё немного про USAID. О том, почему в России оно было в октябре 2012 года под либеральное шипение закрыто и чем в принципе промышляло. Значительные усилия руководство USAID направляло на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки", - написала дипломат в своем канале в Telegram/Она также добавила, что руководство USAID при администрации бывшего президента США Барака Обамы сделало эту тему одной из центральных. Она ссылается на программный документ агентства, в котором указывается необходимость борьбы с дискриминацией приверженцев ЛГБТ*-идеологии.Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат" агентства по международному развитию (USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной помощи, включив в него поддержку террористических организаций. * Признано в России экстремистским и запрещено

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usaid, мария захарова, общество , рф, сша