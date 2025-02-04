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Цена на золото падает после достижения рекордного значения в понедельник - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Цена на золото падает после достижения рекордного значения в понедельник
Цена на золото падает после достижения рекордного значения в понедельник - 04.02.2025, ПРАЙМ
Цена на золото падает после достижения рекордного значения в понедельник
Стоимость золота снижается во вторник утром после достижения нового рекорда в ходе торгов понедельника, следует из данных торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T09:34+0300
2025-02-04T09:34+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром после достижения нового рекорда в ходе торгов понедельника, следует из данных торгов. По состоянию на 9.15 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,83 доллара, или на 0,45%, до 2 844,27 доллара за тройскую унцию. По итогам понедельника золото увеличилось в цене на 0,78%, в ходе торгов достигло нового рекордного значения выше 2870 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро на 9.15 мск дешевел на 0,69% - до 32,303 доллара за унцию. Инвесторы следят за сигналами со стороны Федеральной резервной системы США относительно дальнейшей монетарной политики. Согласно данным CME Group, большинство экспертов ожидает сохранения ставки рефинансирования ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% на ближайшем заседании, которое состоится в марте. Действия ФРС США по денежно-кредитной политике могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынки, золото, биржевые цены на золото
Рынки, золото, биржевые цены на золото
09:34 04.02.2025
 
Цена на золото падает после достижения рекордного значения в понедельник

Золото дешевеет после достижения нового рекорда в понедельник

© Unsplash/Dash CryptocurrencyДеньги
Деньги
© Unsplash/Dash Cryptocurrency
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром после достижения нового рекорда в ходе торгов понедельника, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.15 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,83 доллара, или на 0,45%, до 2 844,27 доллара за тройскую унцию. По итогам понедельника золото увеличилось в цене на 0,78%, в ходе торгов достигло нового рекордного значения выше 2870 долларов за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро на 9.15 мск дешевел на 0,69% - до 32,303 доллара за унцию.
Инвесторы следят за сигналами со стороны Федеральной резервной системы США относительно дальнейшей монетарной политики. Согласно данным CME Group, большинство экспертов ожидает сохранения ставки рефинансирования ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% на ближайшем заседании, которое состоится в марте.
Действия ФРС США по денежно-кредитной политике могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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