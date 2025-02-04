Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото вышла на новый исторический максимум - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/zoloto-854670711.html
Цена на золото вышла на новый исторический максимум
Цена на золото вышла на новый исторический максимум - 04.02.2025, ПРАЙМ
Цена на золото вышла на новый исторический максимум
Стоимость золота растет второй день подряд, во вторник вечером вновь обновила рекордное значение, следует из данных торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T18:55+0300
2025-02-04T18:56+0300
экономика
золото
цена
максимум
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет второй день подряд, во вторник вечером вновь обновила рекордное значение, следует из данных торгов. По состоянию на 18.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,46 доллара, или на 0,29%, до 2 865,56 доллара за тройскую унцию. С понедельника золото подорожало примерно на 1,4% и превысило отметку в 2 870 долларов за тройскую унцию. На данный момент исторический максимум составляет 2 874,36 доллара. Мартовский фьючерс на серебро на 18.50 мск дорожал на 1,28% - до 32,948 доллара за унцию. В пятницу будут опубликованы данные по занятости США за январь. Согласно прогнозам, безработица в стране осталась на уровне декабря в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч. Статистика может оказать влияние на направление денежно-кредитной политики Федрезерва США, что, в свою очередь, отразится на стоимости золота.
https://1prime.ru/20250201/gold-854603282.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, цена, максимум
Экономика, золото, цена, максимум
18:55 04.02.2025 (обновлено: 18:56 04.02.2025)
 
Цена на золото вышла на новый исторический максимум

Данные торгов: цена на золото достигла нового исторического максимума

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет второй день подряд, во вторник вечером вновь обновила рекордное значение, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,46 доллара, или на 0,29%, до 2 865,56 доллара за тройскую унцию. С понедельника золото подорожало примерно на 1,4% и превысило отметку в 2 870 долларов за тройскую унцию. На данный момент исторический максимум составляет 2 874,36 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро на 18.50 мск дорожал на 1,28% - до 32,948 доллара за унцию.
В пятницу будут опубликованы данные по занятости США за январь. Согласно прогнозам, безработица в стране осталась на уровне декабря в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
МВД предупредило о мошенниках, убеждающих граждан покупать золото
1 февраля, 14:32
Статистика может оказать влияние на направление денежно-кредитной политики Федрезерва США, что, в свою очередь, отразится на стоимости золота.
 
Экономиказолотоценамаксимум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала