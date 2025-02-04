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Цена на золото вышла на новый исторический максимум

Цена на золото вышла на новый исторический максимум - 04.02.2025, ПРАЙМ

Цена на золото вышла на новый исторический максимум

Стоимость золота растет второй день подряд, во вторник вечером вновь обновила рекордное значение, следует из данных торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T18:55+0300

2025-02-04T18:55+0300

2025-02-04T18:56+0300

экономика

золото

цена

максимум

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет второй день подряд, во вторник вечером вновь обновила рекордное значение, следует из данных торгов. По состоянию на 18.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,46 доллара, или на 0,29%, до 2 865,56 доллара за тройскую унцию. С понедельника золото подорожало примерно на 1,4% и превысило отметку в 2 870 долларов за тройскую унцию. На данный момент исторический максимум составляет 2 874,36 доллара. Мартовский фьючерс на серебро на 18.50 мск дорожал на 1,28% - до 32,948 доллара за унцию. В пятницу будут опубликованы данные по занятости США за январь. Согласно прогнозам, безработица в стране осталась на уровне декабря в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч. Статистика может оказать влияние на направление денежно-кредитной политики Федрезерва США, что, в свою очередь, отразится на стоимости золота.

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золото, цена, максимум