https://1prime.ru/20250205/aeroflot-854694444.html

"Аэрофлот" предложил принять федеральные правила летной годности

"Аэрофлот" предложил принять федеральные правила летной годности - 05.02.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" предложил принять федеральные правила летной годности

"Аэрофлот" предложил принять федеральные авиационные правила поддержания летной годности (ФАП ПЛГ) - это позволит соотнести российские правила с международными... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T15:34+0300

2025-02-05T15:34+0300

2025-02-05T15:34+0300

icao

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/83921/30/839213018_254:0:3895:2048_1920x0_80_0_0_93e2d2f7ef487086ac3b4d051b6946ce.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. "Аэрофлот" предложил принять федеральные авиационные правила поддержания летной годности (ФАП ПЛГ) - это позволит соотнести российские правила с международными и поспособствует восстановлению отношений с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), сообщил первый замгендиректора компании по производству Андрей Семенов на национальной выставке NAIS-2025. "На наш взгляд, назрела необходимость выпуска ФАП ПЛГ. Это детальное регулирование требований к поддержанию летной годности. У нас скоро вступит ФАП-145, регулирующий деятельность организаций ПТО (периодического технического обслуживания - ред.). Этого чуть-чуть недостаточно, было бы правильно продолжить и в этом смысле полностью соответствовать международному законодательству. Так и в общении, восстановлении полноценных отношений с ICAO будет проще. И мы будем разговаривать на одном языке", - сообщил Семенов. Кроме того, "Аэрофлот" также видит очень эффективным инструментом создание функций независимого аудита воздушных судов и состояния летной годности, отметил он.

https://1prime.ru/20250203/aeroflot-854624947.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

icao, аэрофлот