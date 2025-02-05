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"Аэрофлот" предложил принять федеральные правила летной годности - 05.02.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" предложил принять федеральные правила летной годности
"Аэрофлот" предложил принять федеральные правила летной годности - 05.02.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" предложил принять федеральные правила летной годности
"Аэрофлот" предложил принять федеральные авиационные правила поддержания летной годности (ФАП ПЛГ) - это позволит соотнести российские правила с международными... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T15:34+0300
2025-02-05T15:34+0300
icao
аэрофлот
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. "Аэрофлот" предложил принять федеральные авиационные правила поддержания летной годности (ФАП ПЛГ) - это позволит соотнести российские правила с международными и поспособствует восстановлению отношений с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), сообщил первый замгендиректора компании по производству Андрей Семенов на национальной выставке NAIS-2025. "На наш взгляд, назрела необходимость выпуска ФАП ПЛГ. Это детальное регулирование требований к поддержанию летной годности. У нас скоро вступит ФАП-145, регулирующий деятельность организаций ПТО (периодического технического обслуживания - ред.). Этого чуть-чуть недостаточно, было бы правильно продолжить и в этом смысле полностью соответствовать международному законодательству. Так и в общении, восстановлении полноценных отношений с ICAO будет проще. И мы будем разговаривать на одном языке", - сообщил Семенов. Кроме того, "Аэрофлот" также видит очень эффективным инструментом создание функций независимого аудита воздушных судов и состояния летной годности, отметил он.
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icao, аэрофлот
ICAO, Аэрофлот
15:34 05.02.2025
 
"Аэрофлот" предложил принять федеральные правила летной годности

"Аэрофлот" предложил принять правила летной годности для их соответствия ICAO

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. "Аэрофлот" предложил принять федеральные авиационные правила поддержания летной годности (ФАП ПЛГ) - это позволит соотнести российские правила с международными и поспособствует восстановлению отношений с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), сообщил первый замгендиректора компании по производству Андрей Семенов на национальной выставке NAIS-2025.
"На наш взгляд, назрела необходимость выпуска ФАП ПЛГ. Это детальное регулирование требований к поддержанию летной годности. У нас скоро вступит ФАП-145, регулирующий деятельность организаций ПТО (периодического технического обслуживания - ред.). Этого чуть-чуть недостаточно, было бы правильно продолжить и в этом смысле полностью соответствовать международному законодательству. Так и в общении, восстановлении полноценных отношений с ICAO будет проще. И мы будем разговаривать на одном языке", - сообщил Семенов.
Кроме того, "Аэрофлот" также видит очень эффективным инструментом создание функций независимого аудита воздушных судов и состояния летной годности, отметил он.
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