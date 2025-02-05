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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в плюсе

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в плюсе - 05.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в плюсе

Российский рынок акций за основную торговую сессию среды поднялся на 0,44%, следует из данных Московской биржи. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T19:06+0300

2025-02-05T19:06+0300

2025-02-05T19:07+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды поднялся на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,44%, до 2930,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,48%, до 1039,52 пункта, долларовый РТС - на 0,93%, до 941,5 пункта. Более сильный рост валютных индексов объясняется ощутимым укреплением рубля в среду.

https://1prime.ru/20250204/aktsii-854670845.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций