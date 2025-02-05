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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в плюсе
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в плюсе - 05.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в плюсе
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды поднялся на 0,44%, следует из данных Московской биржи. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T19:06+0300
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российский рынок акций
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды поднялся на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,44%, до 2930,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,48%, до 1039,52 пункта, долларовый РТС - на 0,93%, до 941,5 пункта. Более сильный рост валютных индексов объясняется ощутимым укреплением рубля в среду.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в плюсе
Российский рынок акций за основную сессию повысился на 0,44%
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды поднялся на 0,44%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,44%, до 2930,56 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,48%, до 1039,52 пункта, долларовый РТС - на 0,93%, до 941,5 пункта.
Российский рынок акций продемонстрировал небольшое снижение
Более сильный рост валютных индексов объясняется ощутимым укреплением рубля в среду.