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Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21

Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21 - 05.02.2025, ПРАЙМ

Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21

Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:47+0300

2025-02-05T10:47+0300

2025-02-05T10:53+0300

россия

минпромторг

антон алиханов

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS."Мы со следующего года уже начинаем в части МС-21 поставки самолетов по контрактам для наших авиакомпаний. В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены", - сказал министр в рамках пленарной сессии.

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россия, минпромторг, антон алиханов