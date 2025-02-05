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Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21 - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21
Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21 - 05.02.2025, ПРАЙМ
Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21
Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:47+0300
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россия
минпромторг
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS."Мы со следующего года уже начинаем в части МС-21 поставки самолетов по контрактам для наших авиакомпаний. В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены", - сказал министр в рамках пленарной сессии.
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россия, минпромторг, антон алиханов
РОССИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов
10:47 05.02.2025 (обновлено: 10:53 05.02.2025)
 
Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21

Алиханов: первые поставки ТУ-214 ожидаются в текущем году, поставки МС-21 в 2026

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS.
"Мы со следующего года уже начинаем в части МС-21 поставки самолетов по контрактам для наших авиакомпаний. В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены", - сказал министр в рамках пленарной сессии.
 
РОССИЯМинпромторгАнтон Алиханов
 
 
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