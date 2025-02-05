https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854684720.html
Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21
Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21 - 05.02.2025, ПРАЙМ
Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21
Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:47+0300
2025-02-05T10:47+0300
2025-02-05T10:53+0300
россия
минпромторг
антон алиханов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163819_0:62:2864:1673_1920x0_80_0_0_660ddeefe86de58110b9424e97d4e651.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS."Мы со следующего года уже начинаем в части МС-21 поставки самолетов по контрактам для наших авиакомпаний. В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены", - сказал министр в рамках пленарной сессии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163819_276:0:2588:1734_1920x0_80_0_0_dbf575223dc12e83f166e1ff7b842a4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпромторг, антон алиханов
РОССИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов
Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21
Алиханов: первые поставки ТУ-214 ожидаются в текущем году, поставки МС-21 в 2026
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Первые поставки российских самолетов Ту-214 ожидаются в текущем году, а МС-21 - в 2026 году, завил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS.
"Мы со следующего года уже начинаем в части МС-21 поставки самолетов по контрактам для наших авиакомпаний. В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены", - сказал министр в рамках пленарной сессии.