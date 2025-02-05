https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854687121.html

Алиханов заявил о недопустимости ошибок в строительстве самолетов

Алиханов заявил о недопустимости ошибок в строительстве самолетов - 05.02.2025, ПРАЙМ

Алиханов заявил о недопустимости ошибок в строительстве самолетов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS заявил, что безопасность в авиапромышленности является главным критерием и допустить ошибки при... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:47+0300

2025-02-05T11:47+0300

2025-02-05T11:47+0300

экономика

россия

минпромторг

антон алиханов

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS заявил, что безопасность в авиапромышленности является главным критерием и допустить ошибки при строительстве самолетов нельзя, отзывную кампанию воздушных судов, как у автомобилей, не провести. "Мы сжались уже максимально, так чтобы это не влияло и никак не вредило безопасности. Самое главное, конечно, безопасность. Авиация - не автопром. Ошибки, детские какие-то болезни допустить нельзя. Отзывную кампанию на самолеты не проведешь, поэтому здесь, конечно, совершенно другие требования и задачи перед нами стоят", - сказал Алиханов. Министр отметил, что перед российскими производителями и конструкторскими бюро стоит уникальная задача - сделать меньше чем за 10 лет воздушные суда. При этом в мировой практике 10 лет уходит только на работу над двигателем, еще 5-7 лет после сертификации двигателя идет работа над самолетом. "Нет ни одной страны, которая строит полностью импортозамещенные самолеты, кроме России. Наша страна сейчас не то что входит в клуб, а создает, наверное, такой уникальный пример, когда перед нами стоит задача полностью импортозаместить и … "Суперджет", и Ту-214, которые у нас были уже, Ил-76. И новые самолеты тоже полностью на своей технологической базе реализовать за счет собственных разработок", - заключил министр. В январе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.

https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854684720.html

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россия, минпромторг, антон алиханов