Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов заявил о недопустимости ошибок в строительстве самолетов - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854687121.html
Алиханов заявил о недопустимости ошибок в строительстве самолетов
Алиханов заявил о недопустимости ошибок в строительстве самолетов - 05.02.2025, ПРАЙМ
Алиханов заявил о недопустимости ошибок в строительстве самолетов
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS заявил, что безопасность в авиапромышленности является главным критерием и допустить ошибки при... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:47+0300
2025-02-05T11:47+0300
экономика
россия
минпромторг
антон алиханов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163528_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_4deae8e80aff42c5031c19f71d21ef86.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS заявил, что безопасность в авиапромышленности является главным критерием и допустить ошибки при строительстве самолетов нельзя, отзывную кампанию воздушных судов, как у автомобилей, не провести. "Мы сжались уже максимально, так чтобы это не влияло и никак не вредило безопасности. Самое главное, конечно, безопасность. Авиация - не автопром. Ошибки, детские какие-то болезни допустить нельзя. Отзывную кампанию на самолеты не проведешь, поэтому здесь, конечно, совершенно другие требования и задачи перед нами стоят", - сказал Алиханов. Министр отметил, что перед российскими производителями и конструкторскими бюро стоит уникальная задача - сделать меньше чем за 10 лет воздушные суда. При этом в мировой практике 10 лет уходит только на работу над двигателем, еще 5-7 лет после сертификации двигателя идет работа над самолетом. "Нет ни одной страны, которая строит полностью импортозамещенные самолеты, кроме России. Наша страна сейчас не то что входит в клуб, а создает, наверное, такой уникальный пример, когда перед нами стоит задача полностью импортозаместить и … "Суперджет", и Ту-214, которые у нас были уже, Ил-76. И новые самолеты тоже полностью на своей технологической базе реализовать за счет собственных разработок", - заключил министр. В январе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854684720.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163528_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2c34dfe3b40f0e5ce5fccbb7416a341c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг, антон алиханов
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов
11:47 05.02.2025
 
Алиханов заявил о недопустимости ошибок в строительстве самолетов

Алиханов: отзывную кампанию по самолетам не проведешь, ошибки недопустимы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форума NAIS заявил, что безопасность в авиапромышленности является главным критерием и допустить ошибки при строительстве самолетов нельзя, отзывную кампанию воздушных судов, как у автомобилей, не провести.
"Мы сжались уже максимально, так чтобы это не влияло и никак не вредило безопасности. Самое главное, конечно, безопасность. Авиация - не автопром. Ошибки, детские какие-то болезни допустить нельзя. Отзывную кампанию на самолеты не проведешь, поэтому здесь, конечно, совершенно другие требования и задачи перед нами стоят", - сказал Алиханов.
Министр отметил, что перед российскими производителями и конструкторскими бюро стоит уникальная задача - сделать меньше чем за 10 лет воздушные суда. При этом в мировой практике 10 лет уходит только на работу над двигателем, еще 5-7 лет после сертификации двигателя идет работа над самолетом.
"Нет ни одной страны, которая строит полностью импортозамещенные самолеты, кроме России. Наша страна сейчас не то что входит в клуб, а создает, наверное, такой уникальный пример, когда перед нами стоит задача полностью импортозаместить и … "Суперджет", и Ту-214, которые у нас были уже, Ил-76. И новые самолеты тоже полностью на своей технологической базе реализовать за счет собственных разработок", - заключил министр.
В январе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Алиханов обозначил сроки первых поставок самолетов ТУ-214 и МС-21
10:47
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторгАнтон Алиханов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала