https://1prime.ru/20250205/alikhanov-854687780.html
Алиханов раскрыл, что может стать экспортной гордостью России
Алиханов раскрыл, что может стать экспортной гордостью России - 05.02.2025, ПРАЙМ
Алиханов раскрыл, что может стать экспортной гордостью России
Российский вертолет Ми-171А3, в также отечественные самолеты Ил-114 и Ил-76 могут потенциально стать экспортной гордостью России, заявил глава Минпромторга РФ... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:59+0300
2025-02-05T11:59+0300
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антон алиханов
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский вертолет Ми-171А3, в также отечественные самолеты Ил-114 и Ил-76 могут потенциально стать экспортной гордостью России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках выставки-форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025. "У нас очень хорошие перспективы и опыт с вертолетами. Из последних моделей, наверное, упомяну Ми-171А3... Я уверен, что он сможет составить конкуренцию в офшорном варианте на международной арене", - рассказал министр. "Если говорить про дружественные страны, про Азию и Юго-Восточную Азию, то там порядка четверти всех перевозок совершается на небольших турбовинтовых самолетах - это как раз Ил-114. Третья машина очевидно супервостребованная и сейчас мы ее не продаем только потому, что обеспечиваем максимально потребности Минобороны - это Ил-76… Это три машины, наверное, топ-бестселлеры, которые потенциально могут составить экспортную гордость нашу", - добавил Алиханов. Он отметил, что в настоящее время есть вопросы с ИКАО по доступу самолетов Ил-114 на международный рынок, но выразил уверенность что совместно с Минтрансом и Росавиацией данным вопросом будут заниматься. Ожидается, что в течение ближайших 20 лет потребность в самолетах Ил-114 составит на международном рынке около 2 тысяч единиц, добавил министр. Алиханов подчеркнул, что для развития экспорта авиатехники также важно развивать сервисное обслуживание и поставку запасных частей. "Если выходить на экспорт серьезно, то мы должны создавать в основных странах присутствия сервисные центры, создавать там склад запасных частей", - заключил глава Минпромторга.
https://1prime.ru/20250205/gazprom-854684813.html
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антон алиханов, минпромторг, россия
Антон Алиханов, Минпромторг, РОССИЯ
Алиханов раскрыл, что может стать экспортной гордостью России
Алиханов: вертолет Ми-171А3, самолеты Ил-114 и Ил-76 могут стать экспортной гордостью РФ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский вертолет Ми-171А3, в также отечественные самолеты Ил-114 и Ил-76 могут потенциально стать экспортной гордостью России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках выставки-форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025.
"У нас очень хорошие перспективы и опыт с вертолетами. Из последних моделей, наверное, упомяну Ми-171А3... Я уверен, что он сможет составить конкуренцию в офшорном варианте на международной арене", - рассказал министр.
"Если говорить про дружественные страны, про Азию и Юго-Восточную Азию, то там порядка четверти всех перевозок совершается на небольших турбовинтовых самолетах - это как раз Ил-114. Третья машина очевидно супервостребованная и сейчас мы ее не продаем только потому, что обеспечиваем максимально потребности Минобороны - это Ил-76… Это три машины, наверное, топ-бестселлеры, которые потенциально могут составить экспортную гордость нашу", - добавил Алиханов.
Он отметил, что в настоящее время есть вопросы с ИКАО по доступу самолетов Ил-114 на международный рынок, но выразил уверенность что совместно с Минтрансом и Росавиацией данным вопросом будут заниматься. Ожидается, что в течение ближайших 20 лет потребность в самолетах Ил-114 составит на международном рынке около 2 тысяч единиц, добавил министр.
Алиханов подчеркнул, что для развития экспорта авиатехники также важно развивать сервисное обслуживание и поставку запасных частей. "Если выходить на экспорт серьезно, то мы должны создавать в основных странах присутствия сервисные центры, создавать там склад запасных частей", - заключил глава Минпромторга.
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