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АТОР: бронирование туров в Турцию этой зимой показывает небольшой рост
АТОР: бронирование туров в Турцию этой зимой показывает небольшой рост - 05.02.2025, ПРАЙМ
АТОР: бронирование туров в Турцию этой зимой показывает небольшой рост
Бронирование путевок в Турцию из России на лето этой зимой показывает небольшой рост - в пределах 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T07:17+0300
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2025-02-05T07:17+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Бронирование путевок в Турцию из России на лето этой зимой показывает небольшой рост - в пределах 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это связано в том числе с тем, что турецкие отельеры пока не повышали цен, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Сопоставимо. Прирост небольшой - где-то в пределах 5-7%", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос, активнее ли россияне этой зимой бронируют Турцию на лето, чем год назад.
При этом она отметила, что турецкие отельеры "цены пока не поднимали, но и не опускали".
Во второй половине января представители крупных туристических объединений РФ сообщали журналистам, что не ждут взрывного роста цен на отдых в Турции в этом году. В среднем они ожидают увеличения на 8-10%; при этом на некоторые путевки цены вырастут меньше или не изменятся.
Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин осенью говорил РИА Новости, что цены на турецких курортах снизятся в 2025 году.
Летом 2024 года вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов сообщил в интервью РИА Новости, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из РФ привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Тогда же газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины такой ситуации не назывались.
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туризм, бизнес, россия, турция, рф
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АТОР: бронирование туров в Турцию этой зимой показывает небольшой рост
АТОР: бронирование туров в Турцию этой зимой показывает небольшой рост
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Бронирование путевок в Турцию из России на лето этой зимой показывает небольшой рост - в пределах 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это связано в том числе с тем, что турецкие отельеры пока не повышали цен, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Сопоставимо. Прирост небольшой - где-то в пределах 5-7%", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос, активнее ли россияне этой зимой бронируют Турцию на лето, чем год назад.
При этом она отметила, что турецкие отельеры "цены пока не поднимали, но и не опускали".
Во второй половине января представители крупных туристических объединений РФ сообщали журналистам, что не ждут взрывного роста цен на отдых в Турции в этом году. В среднем они ожидают увеличения на 8-10%; при этом на некоторые путевки цены вырастут меньше или не изменятся.
Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин осенью говорил РИА Новости, что цены на турецких курортах снизятся в 2025 году.
Летом 2024 года вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов сообщил в интервью РИА Новости, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из РФ привел к тому, что отельеры стали снижать цены. Тогда же газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины такой ситуации не назывались.