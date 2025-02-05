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Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года
Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года
СК России предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. Об этом заявил председатель ведомства Александр... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:15+0300
2025-02-05T14:16+0300
александр бастрыкин
ск рф
общество
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. СК России предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин."Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", - отметил он, выступая в рамках расширенного заседания коллегии ведомства.
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александр бастрыкин, ск рф, общество
Александр Бастрыкин, СК РФ, Общество
14:15 05.02.2025 (обновлено: 14:16 05.02.2025)
 
Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года

Бастрыкин предложил запретить в РФ продажу алкогольных напитков лицам до 21 года

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. СК России предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", - отметил он, выступая в рамках расширенного заседания коллегии ведомства.
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3 февраля, 15:28
 
Александр БастрыкинСК РФОбщество
 
 
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