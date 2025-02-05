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Стоимость бензина в России растет десятый торговый день подряд - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Стоимость бензина в России растет десятый торговый день подряд
Стоимость бензина в России растет десятый торговый день подряд - 05.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость бензина в России растет десятый торговый день подряд
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение десяти торговых сессий подряд, а только за среду марки... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T15:29+0300
2025-02-05T15:29+0300
энергетика
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение десяти торговых сессий подряд, а только за среду марки Аи-92 и Аи-95 подорожали более на 1%, свидетельствуют данные торгов. Тонна Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,67% - до 55 216 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 1,47% - до 57 218 рублей за тонну. Цена на зимнее дизельное топливо в среду поднялась на 0,99%, до 59 990 рублей за тонну, на межсезонное - на 1,27%, до 57 421 рубля. Летнее дизтопливо подорожало на 1,17% - до 56 921 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене сразу на 10,06%, до 20 972 рублей за тонну, мазут - на 0,94%, до 32 160 рублей за тонну. При этом авиакеросин подешевел, на 2,83% - 82 365 рублей. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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россия, рынки, бензин, цены на бензин, биржевые цены на бензин
Энергетика, РОССИЯ, Рынки, Бензин, цены на бензин, биржевые цены на бензин
15:29 05.02.2025
 
Стоимость бензина в России растет десятый торговый день подряд

Биржевая цена бензина в РФ растет в течение десяти торговых сессий подряд

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение десяти торговых сессий подряд, а только за среду марки Аи-92 и Аи-95 подорожали более на 1%, свидетельствуют данные торгов.
Тонна Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,67% - до 55 216 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 1,47% - до 57 218 рублей за тонну.
Цена на зимнее дизельное топливо в среду поднялась на 0,99%, до 59 990 рублей за тонну, на межсезонное - на 1,27%, до 57 421 рубля. Летнее дизтопливо подорожало на 1,17% - до 56 921 рубля за тонну.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене сразу на 10,06%, до 20 972 рублей за тонну, мазут - на 0,94%, до 32 160 рублей за тонну. При этом авиакеросин подешевел, на 2,83% - 82 365 рублей.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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Биржевая цена бензина Аи-95 в России превысила 55 тысяч рублей за тонну
3 февраля, 14:40
 
ЭнергетикаРОССИЯРынкиБензинцены на бензинбиржевые цены на бензин
 
 
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