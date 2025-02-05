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Москва нарастила закупки у малого бизнеса

Москва нарастила закупки у малого бизнеса - 05.02.2025, ПРАЙМ

Москва нарастила закупки у малого бизнеса

Объем закупок Москвы у малого бизнеса в 2024 году достиг почти 640 миллиардов рублей, на 52 процента превысив показатель 2023 года, сообщает пресс-служба... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:49+0300

2025-02-05T09:49+0300

2025-02-05T09:49+0300

экономика

бизнес

москва

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Объем закупок Москвы у малого бизнеса в 2024 году достиг почти 640 миллиардов рублей, на 52 процента превысив показатель 2023 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики. "За последние 20 лет общая сумма контрактов, заключенных Москвой с малым бизнесом, составила 3,5 триллиона рублей. Сегодня на столицу приходится 16 процентов всех закупок у субъектов малого предпринимательства в России: в 2024-м московские заказчики приобрели у них товары и услуги на 639,2 миллиарда рублей, что на 52 процента больше, чем годом ранее. Чаще всего город закупал у малого бизнеса медицинские товары, услуги по организации питания и строительные работы", – рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, чьи слова приводят в сообщении. Отмечается, что закупки медицинских товаров, в том числе лекарств и специальной мебели, составили 110,4 миллиарда рублей. На услуги по организации питания для детских садов, школ, социальных учреждений были подписаны контракты на 101,3 миллиарда рублей, на проведение строительных работ – на 65,6 миллиарда рублей. В число наиболее популярных категорий закупок также вошли малая спецтехника для работников жилищно-коммунальных услуг и элементы благоустройства городской среды.

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бизнес, москва