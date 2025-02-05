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В Чехии реальная зарплата упала на 10%

В Чехии реальная зарплата упала на 10% - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Чехии реальная зарплата упала на 10%

Реальная зарплата в Чехии по сравнению с допандемийным 2019 годом упала на 10%, это самый большой показателем среди стран ЕС, сообщило во вторник издание České... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T01:40+0300

2025-02-05T01:40+0300

2025-02-05T01:40+0300

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ПРАГА, 5 фев – ПРАЙМ. Реальная зарплата в Чехии по сравнению с допандемийным 2019 годом упала на 10%, это самый большой показателем среди стран ЕС, сообщило во вторник издание České noviny со ссылкой на главного экономиста компании ХТВ Павла Петерку. Сообщается, что заработные платы в Чехии с 2019 года номинально выросли на 27%, но в реальном выражении они на 10% ниже из-за высокой инфляции. Реальная зарплата пока не вернулась к допандемическому уровню, кроме Чехии, еще в 11 странах ЕС. Однако ни в одной из них совокупный спад не был столь значительным, как в Чехии. В целом средний показатель по еврозоне снизился по сравнению с 2019 годом на 1%. А наиболее существенно выросла реальная зарплата за этот период в Болгарии - на 36%. По словам Петерки, сильное снижение реальной зарплаты в Чехии произошло главным образом потому, что в стране наблюдался один из самых высоких среди стран ЕС показателей совокупной инфляции. С 2019 года потребительские цены в Чехии выросли на 41%. Кроме того, подчеркнул Петерка, большим препятствием для роста зарплаты в республике является низкая производительность труда, например, в строительстве или сельском хозяйстве. Чешский рынок труда также сталкивается с проблемой низкой готовности работников переезжать в другой город или регион страны в поисках нового места работы. "Всевозможные исследования показывают, что добиться повышения зарплаты проще, сменив работу, чем путем переговоров с ныне действующим работодателем", - отметил Петерка. По его словам, за последние годы рост зарплаты также сдерживался снижением потребительского спроса, из-за чего компании с осторожностью подходили к найму сотрудников. В 2025 году, по словам Петерки, анализ ситуации в чешской экономике предполагает рост номинальной зарплаты на 6-7%, тогда как в реальном выражении она может увеличиться лишь на 3-4%. Наибольший рост зарплаты следует ожидать в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и узкоспециализированных областях, где работодателям приходится увеличивать свои предложения, чтобы удерживать квалифицированных работников. "Реальная заработная плата должна достичь допандемического уровня в 2026 году. Однако фактором риска для ее роста является экономическая стагнация у основных торговых партнеров Чехии во главе с Германией или возможные торговые войны", - подчеркнул Петерка.

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мировая экономика, чехия, болгария, германия, ес