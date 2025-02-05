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В США отметили рост дефицита торгового баланса - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/defitsit-854697026.html
В США отметили рост дефицита торгового баланса
В США отметили рост дефицита торгового баланса - 05.02.2025, ПРАЙМ
В США отметили рост дефицита торгового баланса
Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 19,5 миллиарда долларов, или на 24,7%, по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 98,4 миллиарда... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:39+0300
2025-02-05T16:42+0300
экономика
сша
дефицит
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 19,5 миллиарда долларов, или на 24,7%, по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 98,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился лишь до 96,6 миллиарда долларов с первоначального значения ноября в 78,2 миллиарда, которое было пересмотрено до 78,9 миллиарда долларов.Экспорт из США в декабре снизился на 2,6%, или на 7,1 миллиарда долларов - до 266,5 миллиарда. Импорт поднялся на 3,5%, или на 12,4 миллиарда долларов - до 364,9 миллиарда.Дефицит внешней торговли товарами США в декабре вырос по отношению к ноябрю на 18,9 миллиарда долларов - до 123 миллиардов, профицит по статье услуг – снизился на 0,6 миллиарда, до 24,5 миллиарда.Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
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сша, дефицит
Экономика, США, дефицит
16:39 05.02.2025 (обновлено: 16:42 05.02.2025)
 
В США отметили рост дефицита торгового баланса

Дефицит торгового баланса США в декабре вырос до 98,4 миллиарда долларов

CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock ExchangeАмериканскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 19,5 миллиарда долларов, или на 24,7%, по сравнению с пересмотренным показателем ноября, до 98,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце увеличился лишь до 96,6 миллиарда долларов с первоначального значения ноября в 78,2 миллиарда, которое было пересмотрено до 78,9 миллиарда долларов.
Экспорт из США в декабре снизился на 2,6%, или на 7,1 миллиарда долларов - до 266,5 миллиарда. Импорт поднялся на 3,5%, или на 12,4 миллиарда долларов - до 364,9 миллиарда.
Дефицит внешней торговли товарами США в декабре вырос по отношению к ноябрю на 18,9 миллиарда долларов - до 123 миллиардов, профицит по статье услуг – снизился на 0,6 миллиарда, до 24,5 миллиарда.
Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
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ЭкономикаСШАдефицит
 
 
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