https://1prime.ru/20250205/dogovor-854702485.html
Путин внес в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Путин внес в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности - 05.02.2025, ПРАЙМ
Путин внес в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Текст... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T18:41+0300
2025-02-05T18:41+0300
2025-02-05T18:55+0300
политика
россия
белоруссия
договор
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Текст договора размещен в базе данных Государственной думы. В пояснительной записке к договору сообщается : "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в г. Минске 6 декабря 2024 г."В документе указывается, что российское ядерное оружие может быть применено в ответ на применение против Российской Федерации или Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения. Вместе с тем договор предусматривает применения российского ЯО в случае агрессии против любой из сторон договора с применением обычного оружия при угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.Вместе с тем договором предусматривается, что на белорусской территории могут быть созданы российские военные объекты и размещены воинские формирования РФ для предотвращения агрессии против республики.
https://1prime.ru/20250204/belorussiya-854658433.html
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россия, белоруссия, договор, гарантии безопасности
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, договор, гарантии безопасности
Путин внес в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
Путин внес на ратификацию в ГД договор с Белоруссией о гарантиях безопасности
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Текст договора размещен в базе данных Государственной думы.
В пояснительной записке к договору сообщается : "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в г. Минске 6 декабря 2024 г."
В документе указывается, что российское ядерное оружие может быть применено в ответ на применение против Российской Федерации или Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения. Вместе с тем договор предусматривает применения российского ЯО в случае агрессии против любой из сторон договора с применением обычного оружия при угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.
Белоруссия уведомила страны ОБСЕ о проверке боеготовности армии
Вместе с тем договором предусматривается, что на белорусской территории могут быть созданы российские военные объекты и размещены воинские формирования РФ для предотвращения агрессии против республики.