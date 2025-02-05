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Росстат: доля семей с ипотекой, не внесших платеж, выросла до максимума - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Росстат: доля семей с ипотекой, не внесших платеж, выросла до максимума
Росстат: доля семей с ипотекой, не внесших платеж, выросла до максимума - 05.02.2025, ПРАЙМ
Росстат: доля семей с ипотекой, не внесших платеж, выросла до максимума
Доля российских семей с ипотекой, не сумевших внести обязательный платеж по ней, в июле-сентябре прошлого года выросла до максимума со второго квартала 2023... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T05:17+0300
2025-02-05T05:17+0300
финансы
россия
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москва
росстат
росстат
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Доля российских семей с ипотекой, не сумевших внести обязательный платеж по ней, в июле-сентябре прошлого года выросла до максимума со второго квартала 2023 года, это произошло за счет роста неплатежей среди самых состоятельных россиян, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, доля семей, столкнувшихся с финансовыми трудностями при погашении ипотеки хотя бы раз в течение квартала, в июле-сентябре прошлого года выросла до 4,9% с 4,8% годом ранее. Это стало максимальным значением со второго квартала 2023 года (5,5%). Интересно, что прирост произошел исключительно за счет россиян с наиболее высокими доходами - они стали единственной группой, где выросло количество просрочивших платеж. По итогам третьего квартала их стало 7,7% от всех ипотечников с наиболее высокими доходами, что является наибольшим значением с первого квартала 2021 года. В то же время среди наименее состоятельных россиян с жилищным кредитом доля столкнувшихся с финансовыми трудностями при обслуживании ссуды снизилась за год на 1 процентный пункт - до 3,5%. В территориальном разрезе проблем с погашением ипотеки стало больше среди городского населения - доля допустивших просрочку по кредиту выросла до 4,9% от горожан с ипотекой. А вот среди жителей сел, наоборот, таких стало меньше - на 1 процентный пункт по сравнению с годом ранее, но тоже 4,9%. По данным ЦБ, на 1 октября прошлого года в России было 10,7 миллиона ипотечных заемщиков. Росстат выделяет пять групп домохозяйств по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов - от наименее обеспеченных до наиболее состоятельных граждан. В каждой из групп по 20% семей.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, россия, банки, москва, росстат, росстат
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, Росстат, РОССТАТ
05:17 05.02.2025
 
Росстат: доля семей с ипотекой, не внесших платеж, выросла до максимума

Росстат: доля семей с ипотекой, не сумевших внести платеж, выросла до максимума

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Доля российских семей с ипотекой, не сумевших внести обязательный платеж по ней, в июле-сентябре прошлого года выросла до максимума со второго квартала 2023 года, это произошло за счет роста неплатежей среди самых состоятельных россиян, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, доля семей, столкнувшихся с финансовыми трудностями при погашении ипотеки хотя бы раз в течение квартала, в июле-сентябре прошлого года выросла до 4,9% с 4,8% годом ранее. Это стало максимальным значением со второго квартала 2023 года (5,5%).
Интересно, что прирост произошел исключительно за счет россиян с наиболее высокими доходами - они стали единственной группой, где выросло количество просрочивших платеж. По итогам третьего квартала их стало 7,7% от всех ипотечников с наиболее высокими доходами, что является наибольшим значением с первого квартала 2021 года.
В то же время среди наименее состоятельных россиян с жилищным кредитом доля столкнувшихся с финансовыми трудностями при обслуживании ссуды снизилась за год на 1 процентный пункт - до 3,5%.
В территориальном разрезе проблем с погашением ипотеки стало больше среди городского населения - доля допустивших просрочку по кредиту выросла до 4,9% от горожан с ипотекой. А вот среди жителей сел, наоборот, таких стало меньше - на 1 процентный пункт по сравнению с годом ранее, но тоже 4,9%.
По данным ЦБ, на 1 октября прошлого года в России было 10,7 миллиона ипотечных заемщиков.
Росстат выделяет пять групп домохозяйств по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов - от наименее обеспеченных до наиболее состоятельных граждан. В каждой из групп по 20% семей.
 
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