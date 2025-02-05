https://1prime.ru/20250205/dollar-854702109.html

Доллар ускорил снижение к мировым валютам

Доллар ускорил снижение к мировым валютам - 05.02.2025, ПРАЙМ

Доллар ускорил снижение к мировым валютам

Курс доллара в среду вечером усилил снижение к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T18:28+0300

2025-02-05T18:28+0300

2025-02-05T18:28+0300

экономика

доллар

снижение

мировые валюты

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером усилил снижение к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару рос до 1,0431 доллара с 1,0379 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене падал на 1,4% - до 152,18 иены с уровня прошлого закрытия в 154,34 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,58%, до 107,37 пункта. До выхода статистики американская валюта дешевела меньшими темпами. Ранее американский Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе сократился до 52,8% с уровня декабря в 54%. Аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя. Также в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло больше ожиданий - на 183 тысячи. Официальные данные по занятости в стране будут опубликованы в пятницу. Согласно прогнозам, безработица в январе осталась на уровне декабря в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч.

https://1prime.ru/20250205/iena-854677938.html

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доллар, снижение, мировые валюты