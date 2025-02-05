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Еврокомиссия хочет усилить контроль за маркетплейсами с дешевыми товарами

Еврокомиссия хочет усилить контроль за маркетплейсами с дешевыми товарами - 05.02.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия хочет усилить контроль за маркетплейсами с дешевыми товарами

Европейская комиссия в среду предложила принять законодательные меры для значительного усиления контроля за продаваемыми в ЕС на онлайн-маркетплейсах недорогими | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:40+0300

2025-02-05T13:40+0300

2025-02-05T13:40+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – ПРАЙМ. Европейская комиссия в среду предложила принять законодательные меры для значительного усиления контроля за продаваемыми в ЕС на онлайн-маркетплейсах недорогими товарами, что приведет к значительному сокращению ассортимента и их удорожанию, следует из распространенного заявления ЕК. При этом в Еврокомиссии эти меры называют заботой о потребителях и экологии. "Еврокомиссия принимает меры по устранению рисков, связанных с импортом товаров с низкой стоимостью, продаваемых через интернет-магазины и торговые площадки, не входящие в ЕС, которые включают продавцов из стран, не входящих в ЕС… В ЕС поступает все больше вредных продуктов. Более того, европейские продавцы, которые уважают наши высокие стандарты, рискуют пострадать от недобросовестной практики и продажи контрафактных товаров через онлайн-магазины. Наконец, большое количество отправляемых и транспортируемых посылок имеет отрицательный экологический и климатический след. В Европе потребители должны пользоваться всем потенциалом электронной торговли и иметь доступ к удобным, доступным, безопасным и высококачественным продуктам онлайн", - указывается в документе. В ЕК подсчитали, что в 2024 году "на рынок ЕС поступило около 4,6 миллиарда посылок с товарами с низкой стоимостью, те есть, товаров стоимостью не более 22 евро, что эквивалентно 12 миллионам посылок в день. Это вдвое больше, чем в 2023 году, и втрое больше, чем в 2022 году, и многие из этих товаров оказались не соответствующими европейскому законодательству". Еврокомиссия предлагает уже в ближайшее время ввести усиленные меры таможенного контроля, плату за обработку онлайн-заказов, отменить действующее сейчас освобождение от ввозных пошлин для посылок с низкой стоимостью менее 150 евро. Предлагается также ввести контроль безопасности продукции маркетплейсов и многочисленные штрафы для площадок за различные нарушения этих правил. Ранее Еврокомиссия запустила сразу несколько разбирательств в отношении торгующего бюджетными товарами из Китая маркетплейса Temu, популярного в странах ЕС. В мае ЕК в соответствии со своим законом о цифровых услугах сначала внесла эту платформу в список "очень крупных сетевых платформ" наравне с Amazon, Twitter, TikTok и другими цифровыми гигантами. Эта платформа в среднем насчитывает порядка 75 миллионов активных пользователей в ЕС в месяц. Уже в октябре Брюссель заявил о запуске первого официального разбирательства в отношении Temu в рамках закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), пригрозив огромными штрафами. Площадку обвинили в размещении предложений о продаже якобы незаконной продукции. В ноябре Еврокомиссия начала новое расследование в отношении маркетплейса, на этот раз в рамках закона по защите прав потребителей.

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бизнес, финансы, брюссель, ек, ес, китай