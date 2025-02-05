Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/ekonomika-854686102.html
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике - 05.02.2025, ПРАЙМ
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:13+0300
2025-02-05T11:13+0300
экономика
приднестровье
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 10 марта 2025 года включительно. Решение связано с продолжающейся экономической ситуацией, вызванной сокращением поставок природного газа в регион, что привело к тяжелому общеэкономическому кризису.Целью продления режима является восстановление необходимых условий жизнедеятельности государства и обеспечение основных потребностей населения. . Режим чрезвычайной ситуации в экономике в связи с прекращением поставок газа начал действовать с 11 декабря 2024 года, а с 9 января уже был продлен на 30 дней. В результате блокады поставок газа, население Приднестровья столкнулось с отсутствием отопления и горячей воды в условиях низких температур.
https://1prime.ru/20250201/pridnestrove-854605666.html
приднестровье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_90d13bf2dac5876122289742d2b9f116.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приднестровье
Экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
11:13 05.02.2025
 
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 10 марта

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТИРАСПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 10 марта 2025 года включительно.
Решение связано с продолжающейся экономической ситуацией, вызванной сокращением поставок природного газа в регион, что привело к тяжелому общеэкономическому кризису.
Целью продления режима является восстановление необходимых условий жизнедеятельности государства и обеспечение основных потребностей населения. . Режим чрезвычайной ситуации в экономике в связи с прекращением поставок газа начал действовать с 11 декабря 2024 года, а с 9 января уже был продлен на 30 дней. В результате блокады поставок газа, население Приднестровья столкнулось с отсутствием отопления и горячей воды в условиях низких температур.
Тирасполь
Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса
1 февраля, 20:03
 
ЭкономикаПРИДНЕСТРОВЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала