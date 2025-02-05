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Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике - 05.02.2025, ПРАЙМ

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:13+0300

2025-02-05T11:13+0300

2025-02-05T11:13+0300

экономика

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 10 марта 2025 года включительно. Решение связано с продолжающейся экономической ситуацией, вызванной сокращением поставок природного газа в регион, что привело к тяжелому общеэкономическому кризису.Целью продления режима является восстановление необходимых условий жизнедеятельности государства и обеспечение основных потребностей населения. . Режим чрезвычайной ситуации в экономике в связи с прекращением поставок газа начал действовать с 11 декабря 2024 года, а с 9 января уже был продлен на 30 дней. В результате блокады поставок газа, население Приднестровья столкнулось с отсутствием отопления и горячей воды в условиях низких температур.

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