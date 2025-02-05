https://1prime.ru/20250205/ekonomika-854686102.html
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике - 05.02.2025, ПРАЙМ
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:13+0300
2025-02-05T11:13+0300
2025-02-05T11:13+0300
экономика
приднестровье
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания. Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 10 марта 2025 года включительно. Решение связано с продолжающейся экономической ситуацией, вызванной сокращением поставок природного газа в регион, что привело к тяжелому общеэкономическому кризису.Целью продления режима является восстановление необходимых условий жизнедеятельности государства и обеспечение основных потребностей населения. . Режим чрезвычайной ситуации в экономике в связи с прекращением поставок газа начал действовать с 11 декабря 2024 года, а с 9 января уже был продлен на 30 дней. В результате блокады поставок газа, население Приднестровья столкнулось с отсутствием отопления и горячей воды в условиях низких температур.
https://1prime.ru/20250201/pridnestrove-854605666.html
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_90d13bf2dac5876122289742d2b9f116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровье
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 10 марта
ТИРАСПОЛЬ, 5 фев - ПРАЙМ. Депутаты Верховного Совета (парламент) в среду единогласно утвердили указ главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от 3 февраля 2025 года "О продлении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики". Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
Режим ЧП в экономике продлен на 30 суток, до 10 марта 2025 года включительно.
Решение связано с продолжающейся экономической ситуацией, вызванной сокращением поставок природного газа в регион, что привело к тяжелому общеэкономическому кризису.
Целью продления режима является восстановление необходимых условий жизнедеятельности государства и обеспечение основных потребностей населения. . Режим чрезвычайной ситуации в экономике в связи с прекращением поставок газа начал действовать с 11 декабря 2024 года, а с 9 января уже был продлен на 30 дней. В результате блокады поставок газа, население Приднестровья столкнулось с отсутствием отопления и горячей воды в условиях низких температур.
Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса