Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250205/ekspert-854675124.html
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой - 05.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой
Зарядка электромобилей в зимний период обходится дороже, так как запас хода в холодную погоду снижается на 30-40%; в таких условиях есть несколько способов... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T01:16+0300
2025-02-05T01:16+0300
бизнес
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854675124.jpg?1738707407
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Зарядка электромобилей в зимний период обходится дороже, так как запас хода в холодную погоду снижается на 30-40%; в таких условиях есть несколько способов сэкономить, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Даниил Сиволожский. "Содержание электромобиля зимой обходится владельцам дороже из-за повышенного расхода энергии на те же расстояния. Это связано с необходимостью обогрева салона, подогрева батареи и снижением эффективности аккумулятора на холоде. На время зимы вычитать 30-40% из стандартного пробега — это практика, к которой любому электромобилисту необходимо адаптироваться", - пояснил он. Эксперт дал несколько советов, как увеличить запас хода электромобиля. "В холодное время года перед поездкой рекомендуется использовать функцию преднагрева батареи, если она доступна, особенно когда автомобиль подключен к зарядке", - рассказал он. Также экономит потребление плавный стиль езды без резких движений и торможений, а функция рекуперации энергии (когда часть энергии, затраченной на разгон, возвращается в источник питания - ред.) позволит компенсировать потери заряда. Для плавного торможения и меньшего расхода энергии следует выбирать шины с хорошим сцеплением. "Еще один важный момент — экономия на отоплении салона", - добавил Сиволожский. Лучше устанавливать не слишком интенсивный режим отопления и отдавать предпочтение подогреву сидений и руля, так как эти системы потребляют меньше энергии, объяснил эксперт. В условиях уменьшения запаса хода в зимнее время Сиволожский советует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек и расположения зарядных станций. "Зарядная инфраструктура в РФ все еще находится в стадии развития, поэтому важно тщательно планировать маршруты. Особенно это касается междугородних путешествий, в этом случае стоит заранее убедиться в работоспособности каждой станции на пути следования", - подчеркнул он.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, рф
Бизнес, МОСКВА, РФ
01:16 05.02.2025
 
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой

Эксперт Сиволожский: зарядка электромобилей зимой обходится дороже

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Зарядка электромобилей в зимний период обходится дороже, так как запас хода в холодную погоду снижается на 30-40%; в таких условиях есть несколько способов сэкономить, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Даниил Сиволожский.
"Содержание электромобиля зимой обходится владельцам дороже из-за повышенного расхода энергии на те же расстояния. Это связано с необходимостью обогрева салона, подогрева батареи и снижением эффективности аккумулятора на холоде. На время зимы вычитать 30-40% из стандартного пробега — это практика, к которой любому электромобилисту необходимо адаптироваться", - пояснил он.
Эксперт дал несколько советов, как увеличить запас хода электромобиля. "В холодное время года перед поездкой рекомендуется использовать функцию преднагрева батареи, если она доступна, особенно когда автомобиль подключен к зарядке", - рассказал он.
Также экономит потребление плавный стиль езды без резких движений и торможений, а функция рекуперации энергии (когда часть энергии, затраченной на разгон, возвращается в источник питания - ред.) позволит компенсировать потери заряда. Для плавного торможения и меньшего расхода энергии следует выбирать шины с хорошим сцеплением.
"Еще один важный момент — экономия на отоплении салона", - добавил Сиволожский. Лучше устанавливать не слишком интенсивный режим отопления и отдавать предпочтение подогреву сидений и руля, так как эти системы потребляют меньше энергии, объяснил эксперт.
В условиях уменьшения запаса хода в зимнее время Сиволожский советует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек и расположения зарядных станций. "Зарядная инфраструктура в РФ все еще находится в стадии развития, поэтому важно тщательно планировать маршруты. Особенно это касается междугородних путешествий, в этом случае стоит заранее убедиться в работоспособности каждой станции на пути следования", - подчеркнул он.
 
БизнесМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала