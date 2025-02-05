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Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой

Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой

Зарядка электромобилей в зимний период обходится дороже, так как запас хода в холодную погоду снижается на 30-40%; в таких условиях есть несколько способов... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T01:16+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Зарядка электромобилей в зимний период обходится дороже, так как запас хода в холодную погоду снижается на 30-40%; в таких условиях есть несколько способов сэкономить, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Даниил Сиволожский. "Содержание электромобиля зимой обходится владельцам дороже из-за повышенного расхода энергии на те же расстояния. Это связано с необходимостью обогрева салона, подогрева батареи и снижением эффективности аккумулятора на холоде. На время зимы вычитать 30-40% из стандартного пробега — это практика, к которой любому электромобилисту необходимо адаптироваться", - пояснил он. Эксперт дал несколько советов, как увеличить запас хода электромобиля. "В холодное время года перед поездкой рекомендуется использовать функцию преднагрева батареи, если она доступна, особенно когда автомобиль подключен к зарядке", - рассказал он. Также экономит потребление плавный стиль езды без резких движений и торможений, а функция рекуперации энергии (когда часть энергии, затраченной на разгон, возвращается в источник питания - ред.) позволит компенсировать потери заряда. Для плавного торможения и меньшего расхода энергии следует выбирать шины с хорошим сцеплением. "Еще один важный момент — экономия на отоплении салона", - добавил Сиволожский. Лучше устанавливать не слишком интенсивный режим отопления и отдавать предпочтение подогреву сидений и руля, так как эти системы потребляют меньше энергии, объяснил эксперт. В условиях уменьшения запаса хода в зимнее время Сиволожский советует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек и расположения зарядных станций. "Зарядная инфраструктура в РФ все еще находится в стадии развития, поэтому важно тщательно планировать маршруты. Особенно это касается междугородних путешествий, в этом случае стоит заранее убедиться в работоспособности каждой станции на пути следования", - подчеркнул он.

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