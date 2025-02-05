https://1prime.ru/20250205/ekspert-854676015.html

Эксперт рассказал, что ждет рынок кофе в ближайшие 2-3 года

Эксперт рассказал, что ждет рынок кофе в ближайшие 2-3 года - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что ждет рынок кофе в ближайшие 2-3 года

Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие 2-3 года останутся высокими, что окажет влияние на рынок: бизнес, вероятно, будет искать более доступное сырье в... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T04:47+0300

2025-02-05T04:47+0300

2025-02-05T04:47+0300

бизнес

вьетнам

москва

африка

рэу им. г.в.плеханова

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854676015.jpg?1738720031

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие 2-3 года останутся высокими, что окажет влияние на рынок: бизнес, вероятно, будет искать более доступное сырье в Африке и Азии, а потребители - переходить на чай или более дешевые сорта кофе, прокомментировал для РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну. "Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие 2-3 года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении", - предполагает эксперт. "Ожидаемый рост цен на кофе может привести к изменению потребительских предпочтений. Можно предположить снижение спроса в массовом сегменте кофе (не specialty), что подтолкнет часть потребителей к поиску альтернатив, включая переход на чай или более дешевые сорта кофе. Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе", - прокомментировал он. Рост цен на кофе - результат сразу нескольких факторов, пояснил Иванов. Во-первых, климатические изменения: в Бразилии, крупнейшем мировом производителе арабики, наблюдалась засуха, что снижает урожайность. В Колумбии, втором по значимости производителе, неблагоприятные погодные условия также привели к сокращению производства. Во-вторых, это снижение предложения робусты со стороны Вьетнама, основного поставщика более дешевой разновидности кофе. Вьетнам столкнулся с засухой, что ограничивает объем экспорта. Кроме этих факторов, на цены оказывает влияние рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе. Также эксперт отметил рост инвестиционного спроса.

вьетнам

москва

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, вьетнам, москва, африка, рэу им. г.в.плеханова