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Эксперт рассказал, что ждет рынок кофе в ближайшие 2-3 года
Эксперт рассказал, что ждет рынок кофе в ближайшие 2-3 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что ждет рынок кофе в ближайшие 2-3 года
Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие 2-3 года останутся высокими, что окажет влияние на рынок: бизнес, вероятно, будет искать более доступное сырье в... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T04:47+0300
2025-02-05T04:47+0300
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бизнес
вьетнам
москва
африка
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие 2-3 года останутся высокими, что окажет влияние на рынок: бизнес, вероятно, будет искать более доступное сырье в Африке и Азии, а потребители - переходить на чай или более дешевые сорта кофе, прокомментировал для РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.
Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну.
"Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие 2-3 года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении", - предполагает эксперт.
"Ожидаемый рост цен на кофе может привести к изменению потребительских предпочтений. Можно предположить снижение спроса в массовом сегменте кофе (не specialty), что подтолкнет часть потребителей к поиску альтернатив, включая переход на чай или более дешевые сорта кофе. Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе", - прокомментировал он.
Рост цен на кофе - результат сразу нескольких факторов, пояснил Иванов. Во-первых, климатические изменения: в Бразилии, крупнейшем мировом производителе арабики, наблюдалась засуха, что снижает урожайность. В Колумбии, втором по значимости производителе, неблагоприятные погодные условия также привели к сокращению производства.
Во-вторых, это снижение предложения робусты со стороны Вьетнама, основного поставщика более дешевой разновидности кофе. Вьетнам столкнулся с засухой, что ограничивает объем экспорта.
Кроме этих факторов, на цены оказывает влияние рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе. Также эксперт отметил рост инвестиционного спроса.
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бизнес, вьетнам, москва, африка, рэу им. г.в.плеханова
Бизнес, ВЬЕТНАМ, МОСКВА, АФРИКА, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Эксперт рассказал, что ждет рынок кофе в ближайшие 2-3 года
Эксперт Иванов: мировые цены на кофе арабика в ближайшие 2-3 года останутся высокими
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие 2-3 года останутся высокими, что окажет влияние на рынок: бизнес, вероятно, будет искать более доступное сырье в Африке и Азии, а потребители - переходить на чай или более дешевые сорта кофе, прокомментировал для РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.
Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну.
"Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие 2-3 года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении", - предполагает эксперт.
"Ожидаемый рост цен на кофе может привести к изменению потребительских предпочтений. Можно предположить снижение спроса в массовом сегменте кофе (не specialty), что подтолкнет часть потребителей к поиску альтернатив, включая переход на чай или более дешевые сорта кофе. Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе", - прокомментировал он.
Рост цен на кофе - результат сразу нескольких факторов, пояснил Иванов. Во-первых, климатические изменения: в Бразилии, крупнейшем мировом производителе арабики, наблюдалась засуха, что снижает урожайность. В Колумбии, втором по значимости производителе, неблагоприятные погодные условия также привели к сокращению производства.
Во-вторых, это снижение предложения робусты со стороны Вьетнама, основного поставщика более дешевой разновидности кофе. Вьетнам столкнулся с засухой, что ограничивает объем экспорта.
Кроме этих факторов, на цены оказывает влияние рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе. Также эксперт отметил рост инвестиционного спроса.