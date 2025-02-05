https://1prime.ru/20250205/ekspert-854677461.html

Эксперт оценил контрмеры Китая против США

Эксперт оценил контрмеры Китая против США - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил контрмеры Китая против США

Контрмеры, которые Пекин ввел против Вашингтона в ответ на повышение пошлин на китайский импорт, точно поражают ключевые сферы США и минимизируют ущерб самому... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T07:59+0300

2025-02-05T07:59+0300

2025-02-05T07:59+0300

экономика

мировая экономика

россия

китай

сша

кнр

дональд трамп

вто

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854677461.jpg?1738731586

ПЕКИН, 5 фев – ПРАЙМ. Контрмеры, которые Пекин ввел против Вашингтона в ответ на повышение пошлин на китайский импорт, точно поражают ключевые сферы США и минимизируют ущерб самому Китаю, можно сказать, что новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира уже начался, заявил РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин. "Контрмеры Китая не ограничиваются тарифными мерами, они точны и выверены, что также станет основным принципом принимаемых Пекином в будущем контрмер", - заявил Бай Мин. Он отметил, что в ответ на новый раунд торговой войны, начатой США, Китай прибегнул к введению целого комплекса мер, включая повышение пошлин на некоторые импортируемые из США товары, внесение двух американских компаний в список неблагонадежных субъектов, введение экспортного контроля на вольфрам, теллур и другие материалы, подачу иска в ВТО, а также начало антимонопольного расследования в отношении Google. "Эти меры представляют собой целый комплекс контрмер, которые не только воплощают принцип взаимности, но также точно поражают ключевые сферы США и минимизируют ущерб самому Китаю", - указал эксперт. Он добавил, что Китай не только наносит точечные удары по энергетическому сектору США и сфере редких металлов, но также вводит целенаправленные санкции в отношении организаций, которые активно продвигают свои собственные незаконные интересы с целью подорвать интересы развития КНР посредством ограничительной политики в отношении Китая. "Относительно того, означают ли контрмеры Китая, что китайско-американская торговая война уже началась и пути назад нет, то я считаю, что новый раунд торговой войны начался", - подчеркнул Бай Мин, добавив, что судить о дальнейшем направлении торговой войны пока слишком рано, на данный момент необходимо наблюдать за ее развитием. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. В ответ комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило, что Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп, вто