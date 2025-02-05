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Эксперты рассказали, сколько соискателей откажутся от вакансий

Эксперты рассказали, сколько соискателей откажутся от вакансий - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько соискателей откажутся от вакансий

Рассматривать на сайтах поиска работы вакансии компаний с рейтингом отзывов ниже четырех баллов из пяти откажутся 30-40% соискателей, рассказал РИА Новости... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T05:47+0300

2025-02-05T05:47+0300

2025-02-05T05:47+0300

москва

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Рассматривать на сайтах поиска работы вакансии компаний с рейтингом отзывов ниже четырех баллов из пяти откажутся 30-40% соискателей, рассказал РИА Новости руководитель отдела по подбору контрактного персонала cервисно-рекрутинговой компании Fersol Андрей Токранов. "Сейчас 80% кандидатов проверяют отзывы. Если рейтинг работодателя менее четырёх баллов, 30-40% соискателей откажутся рассматривать вакансии компании", - сказал он. "Наиболее критичные факторы в отзывах: низкий уровень зарплат и задержки с ее выплатами. Далее в порядке убывания: отрицательные отзывы о менеджменте и коллективе, отсутствие возможностей для роста и развития, отсутствие социального пакета", - уточнил Токранов. Резонансные случаи в СМИ же имеют лишь кратковременное влияние из-за постоянной смены новостной повестки. Но в региональных компаниях, как правило, работает "сарафанное радио", когда люди получают информацию друг от друга, часто они и работу находят по знакомству, и так формируют мнение о репутации работодателя, добавил Токранов. "Компании пытаются исправить позицию путем проведения внутренних аудитов, внесения изменений в мотивационные политики, проводя работу с руководством компании и другое. Важное значение имеет развернутая и открытая обратная связь на негативные отзывы", - пояснил представитель сервисно-рекрутинговой компании. Кроме того, старший консультант по подбору персонала Fersol Анна Карпова отметила, что "сарафанное радио" активно работает среди инженерно-технических работников и кандидатов на руководящие должности в нефтегазовой сфере. В целом, репутация компании особенно важна в сфере информационных технологий, нефтегазовой, промышленной и горнодобывающей отраслях, заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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