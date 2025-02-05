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Эксперты рассказали об открытии российских ресторанов в Дубае

Эксперты рассказали об открытии российских ресторанов в Дубае - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали об открытии российских ресторанов в Дубае

Порядка 15-20 российских ресторанов открылось в Дубае за последние 1,5 года, это связано сразу с рядом факторов: освоение нового выгодного для бизнеса рынка, а... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T06:50+0300

2025-02-05T06:50+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Порядка 15-20 российских ресторанов открылось в Дубае за последние 1,5 года, это связано сразу с рядом факторов: освоение нового выгодного для бизнеса рынка, а также с ростом числа туристов из России и релокацией российских компаний, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Порядка 15-20 российских рестораторов вышли за последние полтора года на рынок Дубая. Есть проекты, которые сразу понравились экспатам, туристам и местным. Есть те, куда ходит 80-90% русскоязычных. Можно предположить, что при открытии в районах, где живет много россиян (Dubai Marina, Dubai Hills, Creek), они, действительно, обеспечивают хорошую заполняемость для узнаваемых столичных брендов", - сказал ресторанный эксперт, основатель международного ресторанного гида GreatList.com Александр Сысоев. "Люди ищут новые безопасные и экономически перспективные для себя рынки. Дубай кажется одним из них. Тем более, там нет проблем с санкциями для российских компаний и появился спрос на российские рестораны. Ведь довольно большое количество людей не только постепенно переместились туда отдыхать, но и многие бизнесы перевезли свои компании вместе с сотрудниками", - пояснила директор компании RestCon Елена Перепелица. При этом гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что большинство российских ресторанов, которые открываются в Дубае, ориентированы не только на россиян, но и на жителей соседних стран, в частности Центральной Азии. "При этом видно, что российские ресторанные концепции вполне конкурентоспособны на рынке Дубая, несмотря на высокий уровень издержек на персонал и аренду. В то же время мы понимаем, что цены на готовые блюда в Дубае вполне позволяют работать даже при таком уровне расходов", - сказал он. По мнению Сысоева, успех в Дубае может дать рестораторам точку входа в любую другую страну. "Плюс Дубай на радарах массы международных гидов и рейтингов - Michelin, The World"s 50 Best, GreatList, Gault&Millau, а значит есть дополнительная опция получать награды, что тоже важно для амбициозных шефов", - подчеркнул он. ЧТО ГОВОРЯТ САМИ РЕСТОРАТОРЫ Гендиректор альянса White Rabbit Family, который открыл два года назад в Дубае проект Krasota, а в ноябре 2024 года - ресторан "Сахалин", Артем Павленко признался, что, выходя в ОАЭ, альянс хотел "удовлетворить свои внутренние амбиции на международной арене и масштабировать ресторанные бренды". При этом он отметил, что компания намерена завоевывать и другие рынки. "Продолжим развиваться на рынке Middle East и рассматриваем другие страны и континенты", - сказал Павленко, уточнив, что, развиваясь в России, группа сделала упор на стратегию франчайзинга, а за рубежом открывает собственные рестораны. Сооснователь Duoband Дмитрий Блинов, ресторанная группа которого полтора года назад открыла в районе Dubai Hills гастробар Duo, рассказал, что выход в Дубай дал его компании мотивацию и толчок для того, чтобы строить более структурно компанию в России, так как, по его словам, "выход в ОАЭ - большой вызов". Говоря об аудитории своих ресторанов в Дубае, Павленко и Блинов сообщили, что часто слышат русскую речь. "Большинство посетителей у нас - русскоговорящие, порядка 60-70%. Есть и международная аудитория, безусловно, есть посетители и из Арабских Эмиратов, но их не очень много", - рассказал Блинов. "Аудитория у нас абсолютна разная: от соотечественников до туристов. Безусловно, для наших людей - это знакомые рестораны и первично мы видим русскоязычную публику", - добавил Павленко. Сооснователь ресторана Flør в Дубае Константин Борисов также рассказал, что сейчас релоканты и туристы из России составляют большую часть гостей заведения. "Мы рады русской публике и многое делаем, чтобы гости чувствовали себя как дома", - подчеркнул он. На экспатов и иностранных туристов планируют ориентироваться и заведения сети "Сыроварня" Аркадия Новикова. В этом году сеть намерена выйти сразу с двумя заведениями в Дубай. "Наш ресторан знают и любят не только в России, но и за ее пределами, именно поэтому мы активно открываемся в том числе и за границей. В ОАЭ мы ориентированы на экспатов и иностранных туристов, но в то же время активно работаем над привлечением новых гостей", - отметили в пресс-службе сети.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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