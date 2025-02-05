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Эксперты рассказали, когда может произойти пик спроса на серебро

Эксперты рассказали, когда может произойти пик спроса на серебро - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, когда может произойти пик спроса на серебро

Пик спроса на серебро со стороны сектора возобновляемой энергетики может произойти на горизонте ближайших пяти-десяти лет, рассказали опрошенные РИА Новости... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T07:17+0300

2025-02-05T07:17+0300

2025-02-05T07:17+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Пик спроса на серебро со стороны сектора возобновляемой энергетики может произойти на горизонте ближайших пяти-десяти лет, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "Можно ожидать роста спроса на серебро со стороны возобновляемой энергетики по мере строительства новых солнечных электростанций. Сейчас потребление этого драгоценного металла в возобновляемой энергетике можно оценить на уровне 100-120 миллионов тройских унций в год, в течение ближайших пяти лет оно может достигнуть 150-160 миллионов тройских унций", - ответил на вопрос о пике спроса на серебро независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичного мнения придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Олег Решетников. По его словам, пик потребления серебра в солнечной энергетике прогнозируется примерно на 2030–2035 годы. "Это связано с ускоренным развертыванием солнечных электростанций в рамках глобального энергоперехода. После этого возможна постепенная стабилизация спроса. При этом следует обратить внимание, что после прихода к власти в США Дональда Трампа "зеленая" повестка может несколько сместиться", - добавил аналитик. К странам, со стороны которых ожидается наибольшее потребление серебра в данной отрасли, эксперт отнес Китай, США, Индию и ЕС. Так, КНР является крупнейшим производителем и установщиком солнечных панелей, США активно инвестируют в солнечную энергетику в рамках "Зеленого курса", в Индии быстро увеличивается спрос на солнечную энергию из-за растущего энергопотребления и климатических обязательств, Евросоюз, в свою очередь, следует политике декарбонизации, особенно Германия, Франция и Испания. "Скорее всего, рост спроса на фотовольтаику достигнет пика через 2-3 года и перейдет в страны юга, где инсоляция довольно высока. Но основой энергетики стран она не станет из-за рваного режима генерации энергии, оставшись подспудным решением для изолированных энергосистем и частных домовладений", - отметил главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. В фотовольтаике серебро используется в качестве пленочного покрытия, которое улучшает впитывание солнечного света и позволяет увеличивать КПД панели, уточнил он. Серебро активно применяется в зеленой энергетике в производстве солнечных панелей из-за своей высокой электропроводности. Кроме солнечной энергетики, серебро применяется в водородных технологиях в качестве катализатора и при производстве батарей, объяснил Решетников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, индия, дональд трамп, ес, "бкс мир инвестиций"