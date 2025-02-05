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Эксперты рассказали, когда может произойти пик спроса на серебро - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, когда может произойти пик спроса на серебро
Эксперты рассказали, когда может произойти пик спроса на серебро - 05.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, когда может произойти пик спроса на серебро
Пик спроса на серебро со стороны сектора возобновляемой энергетики может произойти на горизонте ближайших пяти-десяти лет, рассказали опрошенные РИА Новости... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T07:17+0300
2025-02-05T07:17+0300
энергетика
экономика
сша
китай
индия
дональд трамп
ес
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Пик спроса на серебро со стороны сектора возобновляемой энергетики может произойти на горизонте ближайших пяти-десяти лет, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "Можно ожидать роста спроса на серебро со стороны возобновляемой энергетики по мере строительства новых солнечных электростанций. Сейчас потребление этого драгоценного металла в возобновляемой энергетике можно оценить на уровне 100-120 миллионов тройских унций в год, в течение ближайших пяти лет оно может достигнуть 150-160 миллионов тройских унций", - ответил на вопрос о пике спроса на серебро независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичного мнения придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Олег Решетников. По его словам, пик потребления серебра в солнечной энергетике прогнозируется примерно на 2030–2035 годы. "Это связано с ускоренным развертыванием солнечных электростанций в рамках глобального энергоперехода. После этого возможна постепенная стабилизация спроса. При этом следует обратить внимание, что после прихода к власти в США Дональда Трампа "зеленая" повестка может несколько сместиться", - добавил аналитик. К странам, со стороны которых ожидается наибольшее потребление серебра в данной отрасли, эксперт отнес Китай, США, Индию и ЕС. Так, КНР является крупнейшим производителем и установщиком солнечных панелей, США активно инвестируют в солнечную энергетику в рамках "Зеленого курса", в Индии быстро увеличивается спрос на солнечную энергию из-за растущего энергопотребления и климатических обязательств, Евросоюз, в свою очередь, следует политике декарбонизации, особенно Германия, Франция и Испания. "Скорее всего, рост спроса на фотовольтаику достигнет пика через 2-3 года и перейдет в страны юга, где инсоляция довольно высока. Но основой энергетики стран она не станет из-за рваного режима генерации энергии, оставшись подспудным решением для изолированных энергосистем и частных домовладений", - отметил главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. В фотовольтаике серебро используется в качестве пленочного покрытия, которое улучшает впитывание солнечного света и позволяет увеличивать КПД панели, уточнил он. Серебро активно применяется в зеленой энергетике в производстве солнечных панелей из-за своей высокой электропроводности. Кроме солнечной энергетики, серебро применяется в водородных технологиях в качестве катализатора и при производстве батарей, объяснил Решетников.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
сша, китай, индия, дональд трамп, ес, "бкс мир инвестиций"
Энергетика, Экономика, США, КИТАЙ, ИНДИЯ, Дональд Трамп, ЕС, "БКС Мир инвестиций"
07:17 05.02.2025
 
Эксперты рассказали, когда может произойти пик спроса на серебро

Эксперты: пик спроса на серебро может произойти в ближайшие пять-десять лет

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Пик спроса на серебро со стороны сектора возобновляемой энергетики может произойти на горизонте ближайших пяти-десяти лет, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Можно ожидать роста спроса на серебро со стороны возобновляемой энергетики по мере строительства новых солнечных электростанций. Сейчас потребление этого драгоценного металла в возобновляемой энергетике можно оценить на уровне 100-120 миллионов тройских унций в год, в течение ближайших пяти лет оно может достигнуть 150-160 миллионов тройских унций", - ответил на вопрос о пике спроса на серебро независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Аналогичного мнения придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Олег Решетников. По его словам, пик потребления серебра в солнечной энергетике прогнозируется примерно на 2030–2035 годы. "Это связано с ускоренным развертыванием солнечных электростанций в рамках глобального энергоперехода. После этого возможна постепенная стабилизация спроса. При этом следует обратить внимание, что после прихода к власти в США Дональда Трампа "зеленая" повестка может несколько сместиться", - добавил аналитик.
К странам, со стороны которых ожидается наибольшее потребление серебра в данной отрасли, эксперт отнес Китай, США, Индию и ЕС. Так, КНР является крупнейшим производителем и установщиком солнечных панелей, США активно инвестируют в солнечную энергетику в рамках "Зеленого курса", в Индии быстро увеличивается спрос на солнечную энергию из-за растущего энергопотребления и климатических обязательств, Евросоюз, в свою очередь, следует политике декарбонизации, особенно Германия, Франция и Испания.
"Скорее всего, рост спроса на фотовольтаику достигнет пика через 2-3 года и перейдет в страны юга, где инсоляция довольно высока. Но основой энергетики стран она не станет из-за рваного режима генерации энергии, оставшись подспудным решением для изолированных энергосистем и частных домовладений", - отметил главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. В фотовольтаике серебро используется в качестве пленочного покрытия, которое улучшает впитывание солнечного света и позволяет увеличивать КПД панели, уточнил он.
Серебро активно применяется в зеленой энергетике в производстве солнечных панелей из-за своей высокой электропроводности. Кроме солнечной энергетики, серебро применяется в водородных технологиях в качестве катализатора и при производстве батарей, объяснил Решетников.
 
ЭнергетикаЭкономикаСШАКИТАЙИНДИЯДональд ТрампЕС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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