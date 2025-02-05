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Власти Эстонии обяжут лиц с двойным гражданством выбрать одну страну

Власти Эстонии обяжут лиц с двойным гражданством выбрать одну страну - 05.02.2025, ПРАЙМ

Власти Эстонии обяжут лиц с двойным гражданством выбрать одну страну

Власти Эстонии уведомили более 60 человек, имеющих двойное гражданство, о том, что им нужно определиться, гражданами какой страны они хотят остаться. Об этом... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T15:04+0300

2025-02-05T15:04+0300

2025-02-05T15:14+0300

эстония

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Власти Эстонии уведомили более 60 человек, имеющих двойное гражданство, о том, что им нужно определиться, гражданами какой страны они хотят остаться. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, ссылаясь на эксперта Департамента полиции и погранохраны Анники Карм. Как отмечает ERR, на сегодняшний день более 60 человек получили извещения о том, что их статус гражданства требует уточнения, и им необходимо сделать выбор. На выбор гражданства людям дается определенный срок."Также мы извещаем о том, что если человек не примет решения к отведенному сроку, то, согласно закону, он потеряет эстонское гражданство", - приводит ERR слова Карм. В случае, если человек решил оставить эстонское гражданство, он должен подтвердить это. По словам Карм, каждый случай рассматривается индивидуально. Кроме того, в Департаменте полиции и погранохраны подчеркнули, извещения о выборе гражданства касаются не только лиц, имеющих гражданства Эстонии и России.Уточняется, что конкретной статистики, сколько в Эстонии проживает лиц с двойным гражданством, у департамента нет, их выявляют сами правоохранители.

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эстония, общество , гражданство