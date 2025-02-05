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В Эстонии сообщили об аварии перед отключением от энергосистемы России

В Эстонии сообщили об аварии перед отключением от энергосистемы России - 05.02.2025, ПРАЙМ

В Эстонии сообщили об аварии перед отключением от энергосистемы России

Шестой энергоблок эстонской тепловой электростанции в Нарве вышел из строя, в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере в преддверии отключения... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:01+0300

2025-02-05T16:01+0300

2025-02-05T16:01+0300

энергетика

эстония

россия

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Шестой энергоблок эстонской тепловой электростанции в Нарве вышел из строя, в нерабочем состоянии находится электростанция Аувере в преддверии отключения Эстонии от энергосистемы БРЭЛЛ, сообщает новостной портал Delfi. В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). "Eesti Energia сегодня сообщила рынку электроэнергии, что внепланово из рабочего режима выходит шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве", - говорится в сообщении. Ожидается, что заработать он должен 6 февраля. Отмечается, что электростанция Аувере уже пять дней находится в нерабочем состоянии из-за поломки котла, это значительно дольше, чем планировалось. Ранее эстонский концерн Eesti Energia утверждал, что электростанции, ветряные парки и крупнейшее хранилище энергии в стране готовы к отключению от российской энергосистемы вместе с Латвией и Литвой. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предположил, что во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России централизованное электроснабжение в республике может пропасть на 72 часа.

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